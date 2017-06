Salud en Tamaulipas: la anarquía y el olvido

Cada día se pone más difícil para cualquier paciente ser atendido con la mejor calidad posible por el sistema de salud pública del estado. Ser o no derechohabiente, la situación sigue reflejando dos aspectos: la falta de personal y de infraestructura, así como la actitud de doctores, enfermeros y personal administrativo, desde arriba y hacia abajo.

Muchas historias de gente cercana o lejana coinciden en lo preocupante que el tema se está convirtiendo, siendo un área primordial de atención para los más de 3.5 millones de tamaulipecos, afiliados o no a una institución pública.

No se les recibe de inmediato pese a ser una urgencia, caso común en los tres hospitales públicos del sur, el Carlos Canseco en Tampico, el Civil de Ciudad Madero y el Rodolfo Torre Cantú de Altamira. Excusas varián: no hay mucha gente, o el doctor no se encuentra, o deben hacer los trámites burocráticos, hasta llegar conque “por las ganas” de los empleados te hacen esperar las horas que quieran.

A esto se suma que no existen los medicamentos, por lo que los familiares deben poner de su bolsa y hacer una travesía por todas las farmacias particulares para obtenerlo, a veces muy caro. Otro tema es la infraestructura, que los especialistas ahí están, sin embargo el aparato, tan siquiera para sacar una radiografía, se encuentra en mantenimiento o reparación.

Se agrega que nuevos espacios (como la Udeme en Tampico) son elefantes blancos, en el completo olvido.

Esto es el pan nuestro de todos los días en los referidos nosocomios, y si esto se pone así de día, de noche es la anarquía. Nadie obedece indicaciones de los doctores, de los directores o subdirectores, tratan a los pacientes peor que a un perro callejero, y aún así perciben su sueldo, sus horas extras y sus beneficios. Bendito sindicato.

Mientras tanto, ni los jefes de la Jurisdicción Sanitaria como menos los titulares de hospitales tienen el carácter para poner un poco de orden. Giran la indicación, y si no la cumplieron “pues ya ni modo”. Total, al cabo que ni ellos ni los trabajadores están sufriendo lo que el pobre enfermo padece.

Será bueno ver si hay mano dura y voluntad de la secretaria Gloria de Jesús Molina, de Juan José Franco y Óscar García Morales, jefes de las jurisdicciones 2 y 12 respectivamente, para que revisen todos estos problemas y los resuelvan, pues hasta ahora se han visto contundentemente rebasados, sin capacidad de reacción.

¿O se necesita una muerte por negligencia para ponerse a trabajar?