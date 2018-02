La Plaza Isauro Alfaro murió hace 12 años

Un nuevo cambio se dio en Ciudad Madero. Durante la pasada sesión de Cabildo se informó que su plaza principal tendrá un nuevo nombre, dejando la de Isauro Alfaro y con la autorización de los integrantes de la comuna será identificada como “Plaza Madero”, misma que conllevará una imagen diferente.

Con esto, se cierra un capítulo en la historia del municipio del espacio icónico de sus habitantes, mismo que se intenta recuperar por la administración de Andrés Zorrilla Moreno, para volver a convertirlo en otro lugar de referencia, ahora con las nuevas generaciones que habitan la ciudad y el desarrollo que se trata de impulsar.

Por supuesto, hubo críticas por el hecho. El romanticismo floreció al meterse con casi 60 años (quizá me equivoque con la cifra) de la plaza en honor al líder cooperativista, donde niños, jóvenes, adultos y abuelitos paseaban, se sentaban a platicar, o bien degustaban un trolelote, algo muy propio, muy arraigado. Sin embargo, todo se fue perdiendo.

Y ese sentido de pertenencia en su icónica plaza desapareció hace más de 12 años, cuando se dio la autorización tanto del gobierno estatal como municipal del proyecto de reconfiguración, vendido como innovador, moderno y de mayor atracción de capital a la siempre castigada zona centro.

No solo fue el diseño arquitectónico poco entendible; nunca hubo la certeza de los gobernantes y de la empresa encargada de la obra por terminarlo. Además, el capital privado destinado a invertir se echó para atrás -y no olvidemos el conflicto legal que todavía persiste y que no parece tener fin- fueron suficientes para enterrar su mística que por tanto tiempo la identificó.

Guste o no, la Plaza Isauro Alfaro, como tal, se murió hace más de una década. La construcción que con una buena intención se elaboró fue un rotundo fracaso; el estacionamiento, los locales, el elevador y el área para un cine están en abandono. Ahora queda en el actual gobierno recuperar esa identidad, con un nuevo nombre; pero también con la debida promoción, para que los maderenses la hagan otra vez suya.

También, basta hacer memoria de otros cambios en la llamada urbe petrolera y que fueron más controvertidos. Por un capricho del finado exalcalde Sergio Posadas Lara, con tal de quedar bien con su partido, el PRI, decidió nombrar una avenida como Rodolfo Torre Cantú, como un homenaje post mortem a quien poco o nada hizo por el municipio como secretario de Salud. Seamos sinceros.