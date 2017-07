Narro vs. las carencias y la grilla en Salud

El área más importante que tiene cualquier sociedad en el mundo es la salud, primordial en el desarrollo general de cada ciudad, estado o país. Un pueblo sano generará más dividendos, caso contrario cuando hay mucha gente enferma, sean niños, jóvenes, adultos o abuelitos.

Aquí en Tamaulipas el tema del servicio de atención médica de nivel público ha dado aristas de una realidad a la que todos se enfrentan, se quejan, reprochan, pero que no tienen solución inmediata. Pacientes que llegan a los nosocomios, tan siquiera por un dolor de cabeza o diarrea, se encuentran con que el principal antídoto no existe en el inventario: el medicamento.

Ya anteriormente en este espacio se abordó el asunto. Hoy, llama la atención que ni los funcionarios se salvan de esta crisis que, como puede, la Secretaría de Salud del Estado intenta apaciguar, generar calma y que no se le salga de las manos.

Escuchar la versión de Aureliana Núñez, la regidora que preside la Comisión de Salud en Tampico, de cómo su hijo quedó en el desamparo porque “tan solo para calmarle el dolor por una fractura, el doctor me dijo que ni una jeringa tienen. Eso me dio mucha impotencia”. A ese nivel de gravedad estamos, ya que más se puede decir de la población en general, sea o no afiliado al Seguro Popular, que debe encarar cuando se enferma.

Y entre tanta falta de atención, sin medicamentos, con especialistas que están más preocupados por irse de vacaciones, con equipo que se va pudriendo de no ser usado, con la grilla de los trabajadores por pelear “las prestaciones que por derecho les corresponden” y con autoridades que se ven rebasadas cada día que pasan (pero que no dejan de cobrar y muy bien), el sistema de Salud “está reprobado”, como dijo el diputado federal Édgar Melhem.

Este día en Tampico estará el secretario de Salud federal José Narro. Ya tiene pleno conocimiento de la situación que el Estado encara, se lo hicieron saber mediante exhortos de la Cámara de Diputados, mismos que en el marco del programa de inscripción y reinscripción al Seguro Popular tendrá que afrontar.

Por lo pronto, el gobierno estatal dio garantías para que el caso sea resuelto de inmediato. Ojalá no se tarden, porque no solo en las camillas y pasillos de sus hospitales y centros de Salud, sino fuera de ellas los pacientes no esperan mucho, y aunque sea medicina de patente, hoy en día sale caro tratar de quitarse una gripe, un dolor estomacal o de cabeza.