Controversia inmobiliaria: la voz de los vecinos

Tras la colaboración publicada el pasado 19 de abril titulada “La controversia inmobiliaria en Tampico”, un grupo de vecinos que representan a 11 colonias acudieron a la redacción de MILENIO Tamaulipas este lunes solicitando hablar del tema, argumentando un derecho de réplica que se les otorgó.

Además de platicar y hacer referencias de lo que expusieron ante autoridades municipales, estatales y federales, Alicia Barocio de los sectores Las Flores, Sierra Morena y Montealegre, Patricia Lozano de González por parte de la Petrolera, Sergio Guevara Ruiz de Lomas de Rosales y Alejandro Guzmán Montalvo de la Águila y Altavista, precisaron en un escrito lo siguiente:

“Como vecinos de la colonia Flores, no nos sentimos responsables de la ‘pérdida’ económica de un constructor, toda vez que el pasado 23 de noviembre de 2017, el Tribunal Colegiado nos otorgó el amparo declarando nulas las licencias de construcción de los edificios construidos ilegalmente, violando todos los lineamientos que por ley deberían haber exigido, como Manifiesto de Impacto Ambiental, estudio de mecánica de suelos, cajones de estacionamiento, drenajes, áreas verdes, estudio de vialidad, etc.”

Dicho escrito también señala que “ante nuestra insistencia y después de mucho trabajo, el 25 de enero del presente año, en sesión de Cabildo se aprobó proteger a nuestras colonias, especialmente la zona del barranco con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial, quedando nuevamente zona residencial unifamiliar de baja densidad, construcciones de no más de 3 pisos o 9 metros, 60 por ciento construcción, 40 por ciento área verde”.

Para cerrar, mencionan esto: “reiteramos que no estamos contra el progreso; pero con orden y respeto a la ley, tanto nuestra colonia como las de nuestros vecinos de Petrolera, Lomas de Rosales, Jardín, Águila, Altavista, Flores, Sierra Morena, Montealegre, El Charro, Ojital, Lomas del Chairel, etc.; pero sí exigimos a las autoridades se abstengan de otorgar licencias de construcción violando el uso de suelo que le corresponde a cada colonia. Los residentes no toleraremos la corrupción en este sentido. ¡No más!”

Y como remate, van a insistir en la modificación de la reglamentación antes señalada, toda vez que hay negocios en esta zona que consideran la autoridad no debió permitir, motivo por el cual crearon una asociación civil que los agrupa y darán pelea hasta las últimas consecuencias.