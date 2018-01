La violencia e inseguridad en Cuetzalan y en el Totonacapan

A Guadalupe Ruiz Ávila

Héctor Aguilar Camín, señala: "La violencia que azota el país nos es a la vez familiar y desconocida( )El silencio normal del gobierno alcanza en este asunto proporciones de cementerio, salvo en el aspecto fundamental, hay que decirlo, de las agencias donde fluye la información( )Pero ahí también tenemos una abrumadora cantidad de datos, sin una narrativa ni una explicación" ("Día con Día", "La violencia, escándalo y anestesia". "Milenio", 23 enero de 2018).

También tengamos presente "las estadísticas de la violencia en México en 2017: Homicidios. Hubo 25 mil 339 asesinatos. Hace dos décadas la cifra alcanzaba los 17 mil 000. Secuestros. Se registraron mil 148, más de tres al día. Extorsión. Hubo 5 mil 649 casos, casi 400 más que en 2016 y un 23% más que en 2011. Violación. En promedio, 35 mujeres fueron violadas cada día; 12 mil 740 casos en total. Robo con violencia. Cada hora se producen 26 robos violentos. En total, se contabilizaron 232 mil 259 casos (fuente: "El País : España, enero de 2018).

Por su parte, Steinsleger, apunta: "En México, la verdadera utopía consiste en recuperar el derecho a la vida. Si suena confuso, repito: el derecho a la vida. Y no habrá tal sin que se ponga freno a la máquina de matar y torturar, junto con un salario digno (incluyente), la resurrección del mercado interno y la recuperación de la soberanía política" (Steinsleger, José. "México 2018: pragmatismo y prioridades", "La Jornada", 10 de enero de 2018).

Y, Del Rey, escribe: "Para evitar que en nuestros días triunfen las políticas del odio que han dado lugar a oscuros periodos históricos, marcados por la violencia y la crisis(...) hay que construir una ciudadanía universal consciente, preparada e imbuida de valores democráticos( )El mejor antídoto contra los enemigos de la democracia( )es crear ciudadanos conscientes, pluralistas y organizados democráticamente, una labor que pasa por potenciar la escuela y la cultura, y una responsabilidad que atañe a todos nosotros" (Fernando del Rey, "Las democracias están siempre en riesgo", Laberinto, 20 de enero de 2018).

Y, por todo ello, les compartimos el manifiesto que "El Ordenamiento Territorial Cuetzalteco" nos envió sobre la marcha realizada, el pasado fin de semana, en la ciudad cuetzalteña, y como responsable de esa entrega, a Aldegundo González:

"El sábado 20 de enero del presente año, cerca de dos mil habitantes de Cuetzalan efectuaron una manifestación en contra de la inseguridad. Los marchistas tuvieron como punto de partida las tres distintas entradas que tiene la ciudad cabecera y arribaron juntos al centro de la población".

"(Ésta es la segunda marcha que se lleva a cabo para protestar por el mismo fin: la inseguridad y la violencia que se vive en el municipio. La primera se efectúo el 19 de noviembre de 2016)".

"En la Asamblea Pública con que se culminó la protesta, se hizo un recuento de los cientos de hechos delictivos que se han padecido durante los últimos cuatro años. Periodo gobernado por el actual presidente municipal panista, Óscar Paula Cruz".

"Se dieron a conocer los innumerables asaltos que han sufrido los pasajeros de las camionetas transportistas, los cobradores comunitarios de la CFE, los motociclistas vendedores de tortillas, los choferes de vehículos que transportan mercancías, las casas-habitación. Algunas organizaciones sociales, turistas y paseantes. Las escuelas de los diferentes niveles educativos, comercios, restaurantes, hoteles..."

"También se destacó que los delincuentes han escalado de utilizar armas blancas o pistolas de bajo calibre y escopetas, al uso de armas de alto poder, únicamente permitidas para las Fuerzas de Seguridad y las Fuerzas Armadas. Se recordaron los múltiples asesinatos que han sufrido habitantes del Municipio, pero también visitantes y turistas, como sucedió en la Semana Santa del año pasado".

"Finalmente, también se dio a conocer que en el municipio ya operan bandas de criminales ligadas a otros grupos del crimen organizado. Se manifestó la preocupación que se tiene porque, en los últimos meses "se ha dejado ver", en las fiestas patronales de muchos pueblos, el ex presidente municipal de Coxquihui, Veracruz, a quien se le reconoce como Jefe de la Banda de "Los Pelones".

"No se tiene la menor duda que, la corrupción, la impunidad y la inseguridad, van de la mano en la historia de Cuetzalan. Ningún presidente municipal ha exhibido un enriquecimiento tan desmedido como el actual edil. La impunidad ha llegado a niveles tan preocupantes que muchos de los asaltantes les gritan a sus víctimas "no me vayas a denunciar" porque si "me llegan a detener" "no tardaré ni cuatro horas en obtener mi libertad" y, "entonces regresaré a vengarme contigo".

"Hasta la fecha, no se conoce que uno sólo de los cientos de delitos que han sido denunciados penalmente y ante las autoridades correspondientes, haya sido castigado y escuchado. No cabe la menor duda que la corrupción y la impunidad son los principales caldos de cultivo para que proliferen la distribución y consumo de drogas. Y, como consecuencia también, aumente la inseguridad y la violencia en el municipio de Cuetzalan y de sus poblaciones circunvecinas".

"El actual candidato del "Frente por México", Ricardo Anaya, abruma y cansa con su constante declaración en los medios informativos de no permitir la corrupción, y de hacerlo menos en caso de conquistar la presidencia de la República. Es lamentable que como presidente del PAN haya cerrado los ojos ante las tan notorias evidencias de corrupción morenovallistas y de las múltiples autoridades municipales poblanas abanderadas por su partido, como es el caso de Cuetzalan y de otras comunidades en el estado de Puebla".