“Tostadas y Tacos de la 3 Sur” (I)

A Guadalupe Pérez San Vicente

María Regina Concepción Rivera Espinoza, a) “Conchita”, es el alma y corazón de esta Antojería que, entre sus múltiples distingos, tiene el de ser una de las mejores joyas gastronómicas de la ciudad de Puebla, para deleite y consumo de las familias y comensales -poblanos y visitantes- comprometidos y asiduos degustadores de la calidad y de la buena sazón (La palabra “sazón”, que proviene del latín “satio”, significa ‘gusto que se percibe en los alimentos’ y, en América, ‘habilidad o buena mano para cocinar’. Es voz femenina, al igual que su étimo latino. Por lo tanto, debe ir acompañado del artículo femenino “la” y adjetivos femeninos, como “buena” y “rica”), por medio de las manos mágicas y del espíritu de servicio del unido equipo familiar dirigido por “Conchita”.

Pero, ¿Cómo nace la Antojería? Nos dice Conchita: “Yo venía de una comunidad ubicada entre Libres y Tepeyahualco llamada El Fuerte de la Unión, donde nací el 7 de septiembre del 55 y estudié hasta el 5º de primaria. Por necesidad nos venimos a vivir a Puebla. Terminé la primaria en una nocturna que estaba por el Teatro Principal y a los 18 años empecé a trabajar con doña Lucila Daza de Macip, quien fue la fundadora y creadora de “Las Tostadas y Tacos de la 3 Sur” aunque en ese tiempo estuvo en otra dirección”.

“Ella, fue una gran señora y una gran amiga, me enseñó a trabajar y me preparó con muchas exigencias y con mucho cariño. Y, tengo que reconocer, en primer lugar, que fue por el gran afecto que me tuvo doña Luci como después de 10 años de servirle y trabajar para ella, me regaló el negocio de la Antojería”.

Su bondad y amistad, después de 30 años en que tuvo el restaurantito, hizo que pudiera sumarse a los 34 años que vamos a cumplir, este año, en la Semana Santa ya nosotros, con mi familia, serán 64 años que tiene de existir la Fondita”.

“Entonces -continúa platicándonos Conchita- el negocio nace del cariño y de la bondad de la señora Lucila Daza de Macip y también de su hija Lucila Macip Daza y así hemos tratado de que continué. Mi hija Gaby Blancas Rivera, mi concuña Viviana Martínez Galindo y mi cuñada Rosa Blanca Téllez, fuimos las tres que iniciamos esta segunda etapa de los antojitos. Mi esposo, José Nicolás Blancas Téllez también se unió a este grupo. Al año y medio de que nos obsequiaron el negocio, nos visitaron para supervisar el mismo, las dos señoras Lucis y, nos felicitaron de cómo iba en sus avances y en sus logros”.

“Actualmente, la Antojería funciona de las 18.30 a las 23.00 horas. Todos los días.

Siete personas lo atienden: Viviana, Gaby, Marisela, Ángel, Rosa, Cristina y Gabriela y una servidora que da el toque final a todos los preparativos”.

La calidad, limpieza y el buen servicio -junto a los afectos, cariños y el trabajo en equipo- familiar y de amistad, son algunos de los atributos y cualidades que observamos en nuestra entrevista y visita a la ya tradicional y famosa Antojería de la 3 Sur.

Este es el menú que ofertan a los comensales: Tostadas de pollo, carne y pata; tacos de pollo, carne y queso; pelonas de carne; pozole, chalupas, flanes y refrescos. Se ubica en la 3 Sur 121, casi esquina con la 27 Poniente. Se consumen, 12 kilos de res, 8 kilos de pollo, 6 kilos de pata, 15 kilos de tortillas y se acompaña con salsa roja y salsa verde. “Han asistido algunos personajes como Edith González y Santiago Creel. Tony Bravo, Beto “El Boticario”, Melquíades Morales, José Luis Tamariz, Javier López Díaz y el Profesor Ismael (del Colegio Iberia), más otras personalidades y muchas y muchos clientes constantes y casi permanentes”, confirma Conchita.

Desde la invención del primer restaurante abierto al público -se acepta por consenso- que fue en París, entre 1860 y 1870, por Auguste Escoffier hasta nuestros días, es que se reconoce a los restaurantes como establecimientos. “Las Tostadas y Tacos de la 3 Sur” se inscribe, igualmente, en el híbrido resultante de la cocina europea-africana-asiática combinada con la originaria prehispánica, por lo que Conaculta afirma que: “Resultado de la fusión de las cocinas mexica-cholulteca-totonaca y europea-africana-asiática, la gastronomía poblana nació en los fogones de los conventos y en las cocinas de las casas de mestizos y criollos. Fue aquí donde las cocineras mezclaron productos originarios del Nuevo Continente como el maíz, chile, frijol, jitomate y el guajolote con ingredientes ultramarinos como el aceite de oliva, el trigo, la cebolla y los ajos, de donde emergieron sabores, dulces, saldos y picantes que convirtieron a Puebla en el centro culinario del país(…) Un aspecto distintivo de la cocina poblana es la preparación de los alimentos con ayuda de utensilios propios de esta gastronomía como el cedazo, las cucharas moleras, las ollas de barro, las cucharas de madera, el metate y los molcajetes que aseguran proveen a los platillos de un singular sabor” (CONACULTA : Febrero, 2011).

Los 50 mejores restaurantes Latinoamericanos publicados en el mejor periódico español, menciona a dos mexicanos dentro de los primeros diez y a otros ocho en la lista de los cincuenta, en diversos lugares: “1. Central, Lima, Perú 2. Boragó, Santiago, Chile 3. Astrid y Gastón, Lima, Perú 4. D. O. M. São Paulo, Brasil 5. Maido, Lima, Perú 6. Quintonil, Ciudad de México, México 7. Tegui, Buenos Aires, Argentina 8. Mani, Sao Paulo, Brasil 9. Pujol, Ciudad de México, México 10. Biko, Ciudad de México, México(…)13. Pangea, Monterrey, México(…)22. Amaranta, Toluca, México(…)27. Sud 777, Ciudad de México, México 41. Máximo Bistrot, Ciudad de México, México(…)44. Rosetta, Ciudad de MéxicoMéxico(…)47. Nicos, Ciudad de México, México(…)49. Dulce Patria, Ciudad de México, México” (“El País” : Septiembre, 2015). Y en el lugar 51, debería estar la Antojería de “Las Tostadas y Tacos de la 3 Sur” en Puebla, México. ¿No cree?