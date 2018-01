A Marco Antonio Rojas Flores

“Según Edgar Morín: el hombre solo se completa como ser plenamente humano por y en la cultura. Ya que el humano aprende por medio de los saberes de la cultura de otro humano, el cual le transmite, creencias, hábitos, conocimientos, religión, costumbres, aprenderes, sentimientos, etc. y esto se convierte en una cadena que va trascendiendo de generación en generación”. Esta reflexión compartida por mi compañero universitario, Ramón Alvarado Jiménez -formado en Francia-, viene al caso cuando estuvimos conversando sobre la figura y el accionar, culturalmente, de Pedro Ángel Palou Pérez en Puebla y, fallecido en la capital poblana, en días pasados.

También recordamos lo que Marco Antonio Rojas nos dijo de que, han existido personajes en la entidad, como el directivo de la VW, Hans Barquis quien señalaba: “Yo no nací en Puebla. Pero nací para Puebla” y que en el ahora consideramos se aplica, igualmente, a Pedro Ángel Palou Pérez.

“Nació en Orizaba, Veracruz. Fue Primer Secretario y dos veces Subsecretario de Cultura, del estado de Puebla. Fundó el Instituto Cultural Poblano y la Casa de la Cultura de Puebla. El gobierno de Puebla, lo destacó con el premio: “Forjadores de Puebla”, y el ayuntamiento de la ciudad lo nombró “Poblano Distinguido”. Fue Regidor de la Comuna y la Academia Mexicana de la Educación lo reconoció al cumplir 35 años de la labor educativa ininterrumpida.

Fue fundador y coordinador desde su inicio del Consejo de la Crónica de la ciudad de Puebla y del estado. Presidente del Consejo de la Crónica del Consejo del estado. Su labor cultural le mereció de Francia “Las Palmas Académicas” y “Caballero de las Letras y las Artes”. Obtuvo preseas similares de Polonia y Bulgaria. Premio al Mérito 1975 Sociedad Defensa del Tesoro Artístico de México, por salvar el Colegio de S. Juan y su restauración (Casa de Cultura). Doctor Honoris Causa por la Universidad Iberoamericana.

La Biblioteca de la Escuela “Filomena del Valle de Serdán, lleva su nombre.

Presea Ignacio Zaragoza 2008 del H. Ayuntamiento de Puebla. El Archivo Histórico Municipal de Ciudad Serdán, lleva su nombre. Medalla y Botón Paul Harris de Rotary International. Medalla de oro Patronato del Teatro “Principal” .

Reconocimiento de la Academia Mexitlán de la educación por 35 años de labor docente. Miembro Academia Nacional de Historia y Geografía Académica.

Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, del Seminario de Cultura Mexicana”.

Tuve la oportunidad de trabajar con él, cuando editamos la obra en 4 tomos y un anexo, “Puebla através de los siglos” (Más de 80 investigadores y con cerca de 4 mil folios). Marco Antonio Rojas Flores, Coordinador General. Pedro A. Palou Pérez, Coordinador Académico y Víctor M. Bacre Parra, Coordinador Operativo.

En esa labor cultural tuve la coyuntura de relacionarme con la promotora cultural -y quizá una de sus mejores alumnas y colaboradoras- Carmen Ortega Pruneda, personaje de una gran belleza física y espiritual, de alta capacidad y servicio; generosa y sencilla y, por todo ello, un gran ejemplo de la gran cantidad y calidad de los recursos y capital humano, formado por el gran ser de cultura y grandeza humana, Pedro Ángel Palou Pérez, para enhorabuena de Puebla y de México.

Escribió Carmen: “Para nuestro Ángel Terrenal y Celestial del Consejo de la Crónica del Estado de Puebla, el Profesor Pedro Ángel Palou Pérez “

“Inicio con la frase que él tanto utilizaba cuando un Grande se iba: “En ausencia de su presencia” y yo agregaría lo siguiente a ésta: “En ausencia de su bendita presencia”.

Quiero externar el gran sentimiento de dolor y nostalgia que invade a mi alma, por esta gran pérdida, que me ha conmovido no sólo a mí, a mis compañeros de oficina y a los cronistas, sino a toda Puebla y a todo México. Se ha ido el hombre sabio, inteligente, cordial, humano, paternal. Que dejó una huella que ni con el paso de los años, ni de siglos enteros se borrará. En sus letras, en sus grabaciones, en sus palabras. Nos deja un legado para seguir luchando por preservar la cultura, historia, tradiciones y costumbres de nuestro estado y de nuestro México. Así, que yo los invito, compañeros Cronistas, a que sigan siendo la luz de este Consejo. Él así lo quiso y lo demostró. Él los quería mucho y siempre me dijo que le preocupaba cuando él ya no estuviera que lucháramos juntos para que el Consejo siguiera y permaneciera en la historia de nuestro Puebla .

“Sigamos pues juntos “En la Ausencia de su bendita presencia” de nuestro Ángel Terrestre y Celestial “Pedro Ángel Palou Pérez”

Carmen del Rayo Ortega Pruneda

Secretaria General

Consejo de La Crónica del Estado de Puebla

15 de Enero de 2018”

En este breve, pero bello recordatorio a la figura viva y trascendente de Pedro Ángel, les comparto también lo que me mandó por Internet -al solicitáselo por teléfono- un pensamiento de Miguel Ángel Bello Pérez, cronista de Hueytamalco, Pueebla: “Con el fallecimiento de D. Pedro Ángel Palou Pérez, Puebla y Veracruz pierden un gran valor de la cultura y las letras; de la historia en sus trabajos monográficos y de campo. Ambas cuestiones, en la brega constante del recobro de la memoria histórica y educativa de las comunidades y de los pueblos de México.

Su partida al Eterno Oriente, nos deja en herencia el aprendizaje y el pensar de continuar rescatando las acciones, los personajes y los hechos históricos y culturales que nos hagan más firmes en el conocimiento y en la valoración de nuestra identidad y en el amor a nuestros semejantes y, finalmente, con ello, a amar también a nuestra propia Matria (Y, Patria).

Propósito que tiene que quedar en el objetivo principal de los cronistas, con aquella sentencia que mandata: “El mayor deber de un cronista es aquel en que no deja morir a los vivos y hace vivir a los que fallecen”. Muchas gracias, D. Pedro Ángel Palou Pérez