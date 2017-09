De Monchitos, Fridas y cosas peores…

Al maestro Joel Cordero Elizalde

De la legalidad del poder y de la legitimación del poder, versa, envuelve y explica con mayor acercamiento a ellas, la Ética del Poder, con autores como Michel Foucault, Jürgen Habermas y Max Weber, en varias de sus obras, como bien lo indica y comparte el investigador y ensayista Raúl Hernández Vega, maestro en Filosofía por la Universidad Veracruzana y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. (Hernández, V.R., "Problemas de Legalidad y Legitimación en el Poder", Universidad Veracruzana, Editorial. Xalapa. 1986).

Igualmente, Hernández Vega cita a Ermácora para afirmar que: "El estándar para medir la llamada crisis del Estado puede encontrarse en la aceptación y consagración de los Derechos Humanos. Esta es la base legítima para medir y estudiar más la crisis del Estado. Al observar los estándares modernos de los Derechos Humanos, se puede reconocer que los 19 instrumentos obligatorios de derechos humanos, contienen el estándar internacional de las relaciones entre el Estado y el Ser Humano del cual es responsable el Estado. Así pues, la crisis del Estado puede atribuirse, al respeto o al no respeto de los Derechos Humanos de la ciudadanía" (Félix Ermacóra. UNAM, 1981).

Estas citas y reflexiones contextualizan, en parte importante, los sucesos de los movimientos telúricos y sísmicos que azotaron a la Gran Terremochtitlán y a otras regiones de nuestro Sismoéxico en días pasados, especialmente el de 8.1 grados, y el del día 19 de septiembre con sus réplicas; arropados y cobijados por esa gran respuesta generosa, espontánea, enérgica, valiente y solidaria de sus habitantes (sobre todo de los jóvenes), quienes sin distingos y diferencias sociales, políticas, económicas, religiosas, culturales y educativas, volvieron a decir: "¡Aquí estamos!".

La gran respuesta ciudadana nuevamente se hizo presente -como hace 32 años- ante este reincidente, golpeador y criminal cataclismo que como el Frankenstein, de Víctor y la Shelley, en mucho, lo hemos creado nosotros al seguir dañando a la Naturaleza (las explotaciones mineras a cielo abierto (los llamados "proyectos de muerte"), el robo y fracturación del agua; la construcción de presas-hidroeléctricas para el "lavado y limpia" del oro y otros minerales; la destrucción de bosques; el desarrollo inmobiliario urbano con materiales endebles y de baja calidad, con edificaciones de 10 a 20 pisos (comerciales); contaminación del aire, tierra y agua. (Y de cómplices: el Estado y el Capital sin respetar, en lo mínimo, los Derechos Humanos de los mexicanos y de los habitantes que se encuentran en su territorio).

Ante la gran crisis del Estado y del Capital; de los partidos y del actual sistema político; de una democracia estática e inmovilizada y de una decadencia y quiebra del modelo ya no vigente para las exigencias que plantea una auténtica vida republicana, se requieren otras respuestas que nos deja esta experiencia que nos desnudó, en lo bueno y en lo malo.

Son los tiempos y lugares del cambio y de la transformación y, sobre todo, del cumplimiento total a los Derechos Humanos de todas y de todos los mexicanos y mexicanas.

Y, como bien señala el investigador, científico, escritor y ecologista, Víctor M. Toledo: "¿Qué sigue? Los sismos han revelado la posibilidad de que esa energía social desatada dé lugar, mediante la organización societaria, a procesos políticos que impulsen la ciudadanización y transiten hacia una verdadera ciudad sustentable, ecológica, orgánica, diversa, segura y libertaria".

¿Cómo? Movilizándose y organizándose en torno a demandas concretas como moratoria a los autos, agua para la gente, no para los negocios; comedores populares, proliferación de bibliotecas públicas, museos barriales, azoteas verdes, creación de centros de arte y ecología al estilo del Huerto Roma Verde; conversión de baldíos, parques y jardines en áreas de producción agroecológica de alimentos sanos, tianguis y mercados alternativos, programas masivos de captación de agua de lluvia, incremento de ciclovías, multiplicación de hogares con energía solar, etcétera.

Para ello, deben surgir comités y brigadas ciudadanas a escala de edificios, barrios o colonias, recuperando, en suma, el "derecho a la ciudad" promulgado en la nueva Constitución de CDMX, como ha señalado atinadamente Julio Moguel, pero sobre todo teniendo claro que existe adormecido un poder ciudadano, social o popular que se hizo presente con las sacudidas de los sismos, que debemos mantener permanentemente despierto. ¡Ni Estado ni capital, poder ciudadano!"

"También-señalan en constructiva plática sobre el sismo en Puebla un brillante investigador y docente universitario y una no menos destacada docente y funcionaria del sistema tecnológico estatal- es necesario, en lo inmediato y práctico, un nuevo Protocolo de Protección Civil que sea incluyente y sea practicado, de manera prioritaria y preponderante, en las políticas públicas de los diversos estamentos de del gobierno estatal y municipal".

"Además -siguen comentando-, este nuevo protocolo debe contener, mínimamente, los siguientes rubros: A) Una completa capacitación sobre sismos y siniestros. B) Una expedita reorganización u organización no burocratizada. C) Una operación ágil y de respuesta preventiva e inmediata. D) La creación de un nuevo reglamento de construcción que, en lo mínimo, contemple calidad en los materiales e insumos; materiales no peligrosos ni flamables o endebles. E) La puesta en marcha de simulacros periódicos y permanentes. F) La constitución de una instancia ciudadana, asesorada por especialistas, que se encargue de supervisar el buen funcionamiento y mantenimiento de inmuebles escolares e históricos y, de ser necesario, igualmente los privados".

Hasta aquí sus ricas y resumidas aportaciones como ciudadanos para un nuevo presente y un mejor mañana.