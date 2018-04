¿Manifiesto de Puebla? A partir del electorado joven: otras breves reflexiones para las elecciones del 2018 (III)

A Manuel Gómez Morín

La reflexión central de esta colaboración, es con base a la participación juvenil de adolescentes, ciudadanas y ciudadanos, para las próximas elecciones en el estado de Puebla que, se calculan en más de un millón 500 mil posibles votantes solicitando que se respete su elección y participación, acogiéndonos a que también se respete el Estado de Derecho y la obligación que de ello se deriva de hacer, a su vez, a las instancias electorales: INE, Consejeros, Tribunales, casillas, urnas, tinta, papelería y recuentos con funcionarios, garantes, vigilantes y cumplidores de este ejercicio básico y fundamental para nuestra vida y función democráticas que coadyuven a la creación y construcción de un México más justo, libre, equitativo y más humano.

Por ello, proponemos que, los rectores o representantes de nuestras mejores instituciones educativas: UAP, UPAEP, UIA, UDLAP, UMAD, ITESM, TECNOLÓGICO, COLPUE Y POLITÉCNICA elaboren, redacten y entreguen un documento y escrito a la sociedad civil y opinión pública que contenga los principales ¿QUÉS? Y los principales ¿CÓMOS? a cumplir por los principales candidatos y candidatas a la gobernatura, senado, diputaciones y ayutamientos. ¿Manifiesto de Puebla ?

En tanto, continuaremos con el origen y desarrollo de las principales instituciones de educación superior que albergan a un número considerable de esos jóvenes, mujeres y hombres, presente y futuro de nuestra misma existencia como nación.

Para conformar la estrutura básica de la actual comunidad universitaria, que va de escuelas técnicas, normales, tecnológicos, universidades -con toda su gama estructural-, públicas, privadas y mixtas, anotaremos una serie de eventos que llevaron a una cierta distensión entre los actores principales, secundarios y “periféricos”. El gobernador Toxqui comienza un proceso de estabilización de la clase política y de gobierno local. Ernesto Corripio Ahumada y su sucesor, Rosendo Huesca y Pacheco asumen una posición conciliadora que evitará la confrontación directa en contraste con la política de Octaviano Márquez y Toriz. Al interior de la universidad, un cisma al interior del Partido Comunista Mexicano llevará al rectorado a Alfonso Vélez Pliego (1981), una figura de izquierda pero parte de la élite local.

En 1987-88, al término de su rectorado las corrientes más radicales de la Universidad se hacen del poder. La simbiosis entre la izquierda de corte socialista y el aparato universitario entra en una crisis que se agrava con la caída del muro de Berlín (1989) y el advenimiento de Manuel Bartlett Díaz -ex secretario de Gobernación Federal- al gobierno de Puebla. En un giro no muy esperado, la Universidad Autónoma de Puebla -denominada desde AVP-: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se convierte bajo el control de José Dóger Corte en un contrapeso político del bloque conservador, pero ya no en una alternativa político cultural a éste. Inicia un proceso de marcado crecimiento material y de recursos al interior de la universidad que dependerá de su creciente vinculación al aparato del partido oficial y, más importante aún, su papel en cuanto fuente de cuadros, prestigio y base social del gobierno estatal.

A José Dóger Corte le sucede su primo, Enrique Dóger Guerrero y a éste, su ex secretario particular, Enrique Agüera Ibáñez. En 2004, Enrique Doger Guerrero ganará la presidencia municipal de Puebla, marcando un punto álgido en la relación entre la Universidad y el partido en ese momento oficial, el PRI. Esta reedición del uso partidista de la universidad (reflejo a su vez del uso político de la Upaep como escuela de cuadros y generador de base social para el PAN por parte del bloque conservador) llegará a un punto crítico cuando el PRI pierda la elección a gobernador en 2010.

El fenómeno del crecimiento de las Universidades privadas es el mejor ejemplo de como el bloque conservador alcanza la hegemonía efectiva, pero no absoluta, y en gran medida condicionada al respeto de las formalidades del laicismo. Si bien la Universidad Pública renuncia a sostener márgenes amplios de su autonomía frente al gobierno, se convierte en un garante del carácter laico de la esfera pública del estado. Ante una Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, copada en sus órganos directivos y en sus funciones de formación de cuadros por el grupo ultraconservador, El Yunque, y abiertamente volcada al activismo político en favor del Partido Acción Nacional a partir de mediados de los ochentas, la universidad pública se ve obligada a sostener su laicidad y carácter público como rasgo de identidad frente a la vocación privatizadora y confesional de su gemela tradicionalista.

El bloque conservador no es monolítico. Su diversidad se expresa precisamente en la de sus instituciones educativas. Junto al carácter tradicionalista de la Upaep convive el papel de universidad católica progresista asumido por la Universidad Iberoamericana Campus Golfo Centro, UIA, que, sin embargo, no deja de expresar las inquietudes de una derecha católica ilustrada más que de izquierda. El papel de universidad de formación de élite lo tendrá la Universidad de las Américas UDLAP-1964, fruto de las gestiones de la Fundación Jenkins y del grupo de Espinosa Yglesias. Este centro de formación de elites empresariales sufrirá una disociación entre sus elementos en la década de los noventas del siglo pasado conformando la Universidad de Las Américas Puebla, UDLAP, independizada de la sede del DF. Ambos centros educativos a su vez serán desplazados como escuelas de élite por la sede local del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM, al inicio del siglo XXI.

Otra expresión de la educación superior privada lo representa la Universidad Madero, UMAD, institución de raíces metodistas que permitió formar a las élites protestantes de la región.

Dentro de este mismo sector figuran escuelas de educación media superior y superior dependientes de otras expresiones religiosas como los Legionarios de Cristo y el Opus Dei, las cuales no tienen la preminencia que las caracteriza en otras regiones debido a la presencia del Yunque y, por otro lado, el ITAM en tanto expresión de prestigio económico. La Escuela Libre de Derecho, por su parte, muestra un perfil empresarial que no alcanza las altas cotas de activismo político de su par de la CDMX.