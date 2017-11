"Influenciados por autores como Víctor M. Toledo, Turrent, Jiménez, Niño, Chulín Estrella, Díaz Cisneros, Macías Layle, Álvaro, Bartra, Warman, Esteva, Ortiz Espejel, Lourdes Barón, Castells, Edgar Morin, Rolando García, Alarcón Chaires, Miguel Sánchez (especialmente Javier Ramírez-Juárez) y otros, que, de una forma u otra han estado ligados a los estudios, proyectos, programas y acciones de la agricultura familiar campesina..."

"...Ha hecho que muchos de los investigadores, profesores, estudiantes y productores-rurales-campesinos que conforman la comunidad y el área de afectación del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla han tenido esas, sus conocimientos y aportaciones, como el eje principal y básico de sus compromisos con esa realidad demandante y protagonista como lo es la agricultura familiar en Puebla, Tlaxcala y en otras regiones y entidades del país", nos señala en entrevista el director del Colegio de Postgraduados, Campus Puebla, Juan Alberto Paredes Sánchez.

Él es, profesor investigador adjunto y docente del Colegio de Postgraduados Campus Puebla. Realizó estudios de ingeniero agrónomo fitotecnista por la Universidad Autónoma de Nuevo León; maestro en ciencias en estudios del desarrollo rural del Centro de Estudios del Desarrollo Rural, Colegio de Postgraduados y doctor en educación diagnóstico, medida y evaluación de la intervención educativa por la Universidad Anáhuac en convenio con la Universidad Complutense de Madrid, España.

Como investigador se ha integrado en proyectos vinculados con el sector productivo, transferencia de tecnología y financiamiento. En la línea de investigación y desarrollo rural sustentable del Colegio de Postgraduados, fue el líder del proyecto "Fortalecimiento de la producción de traspatio de familias pobres para garantizar su seguridad alimentaria, en regiones con alto y muy alto grado de marginación en el estado de Puebla".

Participó en la línea de investigación: "Educación, desarrollo humano y gestión del conocimiento", que busca definir sistemas educativos para la mejora de programas de postgrados de instituciones de educación superior.

Colaborador en diversos libros, destacando: "Mujeres rurales y género: Elementos para la transformación de su condición y posición y Género, ambiente y tecnologías apropiadas: Aportes a la discusión y la práctica".

Es coautor de Seguridad Alimentaria en Puebla: Importancia, estrategias y experiencias, publicado en 2007. Lecciones sobre Agricultura Familiar y su contribución a la Seguridad Alimentaria. También como coautor en el 2016, la versión en inglés "Lessons on family agriculture and its contribution to food safety". Coautor de artículos científicos: productividad y tenencia de la tierra: el caso de los productos de maíz del estado de Tlaxcala, México, organización campesina, factores culturales y estrategias de sobrevivencia.

Distinciones laborales: fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores I. Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología 2007. Agrónomo Distinguido por la Secretaría de Desarrollo Rural del estado de Puebla en el 2008.

Nos informa y, comparte con nuestros amables lectores, en la línea y pensamiento que nos ha señalado en los párrafos anteriores, Juan Alberto Paredes Sánchez que, uno de los principales actos que el equipo del Colegio de Postgraduados -al lado de su coordinación-, es "el encuentro con productores-campesinos, estudiantes, docentes, investigadores, difusores y quienes promueven la vinculación y operación entre el sector rural y su progreso armónico, con el aparato productivo empresarial y con el mundo académico en una relación social, cultural y educativa que restaure, proteja y preserve el medio ambiente, la biodiversidad, el agua, los suelos, el aire y, en general al cuidado de la madre tierra que es la casa común de los seres humanos, de los animales y del reino vegetal y mineral", concluye Paredes.