Se tambalea

“México de Pie” es el nombre de la campaña del Teletón en la edición 2017, que se desarrollará en octubre y no en diciembre como se acostumbraba desde que apareció el primero en 1997.Y es que la vida le ha cambiado al Sistema de Rehabilitación más grande no solo de México sino de América Latina, pues de haber comenzado con una respuesta pujante y en crecimiento, las donaciones de las personas son en menor cantidad y frecuencia, lo que hizo necesario hacer una modificación.

Esta transformación empezó en 2014, cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) emite una “recomendación” al gobierno mexicano para detener las aportaciones a un privado en vías de ayudar a que se entregue un servicio que por ley el estado debería otorgar, aunado al equívoco diseño de atención fijado en una óptica de lástima en el que era situada la persona con discapacidad, muy lejano a lo dispuesto en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPC). Inmediatamente se pusieron a conocer y ventilar en los spots de difusión de campaña del Teletón y cada uno de los artículos de la CDPC, como queriendo hacer alusión a que, desde adentro y desde siempre se vivía la dimensión de persona y sujeto de derechos de las personas con discapacidad; aunque en las maratónicas trasmisiones televisivas veíamos que les rodaban las de cocodrilo a Lucerito y a Regil pidiendo que ‘por favor, por favorcito’ fuéramos a la sucursal bancaria a donar, para que, por piedad y por dios, aydudáramos a estos pobres que sufrían la desgracia, la mala suerte de la discapacidad. ¡¿What?!

Y es que un buen número de asociaciones civiles de nuestro país con mucho camino recorrido en el tema, han sido muy claridosos para expresar fuerte y quedito, su deseo de no abonar al modelo asistencialista y de lástima en el que México ha mirado y atendido a las personas desde la época del Porfiriato. Hace unos días Félix Frías el miembro del Consejo Consultivo para Personas con Discapacidad COCOPADIS AC, pidió que en la siguiente reunión programada para la última semana de julio, se le diera seguimiento a la recomendación de la ONU sobre el estado mexicano para detener las aportaciones hacia un particular como lo es el Teletón. Este recordatorio dejó frío a más de un miembro de la Comisión, de CONAPRED, CONADIS y de SEGOB pues está a la vuelta de la esquina “Méxíco de Pie”… a ver si no se tambalea. Primero Persona.





Autismo.sanroberto@yahoo.com.mx