Más allá de alcanzar la autonomía, independencia y productividad el reto ahora para las personas con discapacidad es hacer uso de la autodeterminación y ser autogestores, por lo que el colectivo de la ciudad lo está demostrando.



Eso fue lo que puso en evidencia Heriberto Olivas hace unos días, cuando ventiló la suspensión del servicio de transporte de Ruta Rosa y la mentirilla piadosa de la presidenta honoraria del Dif Municipal en Torreón. Heriberto junto a un grupo de inconformes, bloquearon la calzada Juan Pablo II en Torreón, pues no solo demandaban una solución, sino también la verdad.



Ahora le tocó el turno a Nadia Porras, quien en su calidad de regidora del nuevo ayuntamiento pidió, por no decir que demandó de viva voz, que fueran el resto de los miembros del cabildo y funcionarios en puestos directivos, quienes presentaran su declaración cinco de cinco, incluida la prueba de antidoping.



“Lo que vamos a demostrarles de parte de nuestra fracción es que, no hay nada más que transparencia para todos ustedes y a quienes estamos sirviendo con todo el orgullo y con todas las ganas desde el primer día” enfatizó la también titular de la comisión de derechos humanos del cabildo 2018.



Me dirá, que estos dos ejemplos son pocos para echar las campanas al vuelo en cuanto al empoderamiento de las personas con discapacidad respecto a la autodeterminación y autogestoría; le diría que sí y que no.



Sí, porque son muchas, muchas más personas con discapacidad quienes aún no tienen a su alcance los medios para alzar la voz en demanda de servicios básicos para vivir con dignidad, a pesar de ser sujetos de derechos. Y también le diría que no, que no podemos quedarnos con una visión quejumbrosa de la situación, pues en ambos casos que le comparto, son las propias personas con discapacidad quienes haciendo alarde de su liderazgo hablan, demandan, exigen, van al frente.



Ese es el corazón del Modelo Social al que no solo México sino países de América, Europa, Asia y del resto del mundo se han comprometido a trabajar e impulsar desde la elaboración y puesta en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.



Sí, en Torreón además del reto de decidir qué comer, qué vestir o a dónde ir ahora la proeza de las personas con discapacidad es alzar la voz para demostrar su autodeterminación con respecto a las situaciones que mejor les convengan y ser autogestores para promoverse en cualquier trinchera sin intermediarios. PrimeroPersona.





