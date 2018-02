‘PASE’ tarjetitas

El presente, es un año agitado en materia electoral para América Latina, los ciudadanos de seis países, habrán de celebrar comicios presidenciales. Costa Rica, Venezuela, Paraguay, Colombia, México y Brasil son los invitados a la fiesta cívica. Cuba también elige mandatario, pero será por otra vía. Para un país democrático y plural, el asombro no está en los resultados, ni en el proceso electoral, sino en el desarrollo de la vida política de un pueblo. Y este fin de semana Costa Rica dio muestra de ello, con la participación de la ciudadanía activista por los derechos de las personas con discapacidad que hasta partido tienen. Se llama PASE (Partido Accesibilidad sin Exclusión) y se funda en 2004 por Óscar Andrés López Arias una persona ciega. Ha sido candidato a presidente de la república en 2010, y luego para alcalde, logrando finalmente un escaño en el congreso para el período 2014-2018, convirtiéndose así en el primer diputado con discapacidad visual de América Latina.



En la reciente jornada electoral Óscar López contendió de nuevo para presidente de la República de Costa Rica y aunque la probabilidad de ganar es ínfima, su presencia en la política de su país es notable. Su determinación en la creación de un partido político para empoderar al colectivo de personas con discapacidad y su férrea actitud de contender por un puesto popular una y otra vez, nos recuerda a los mexicanos la asignatura pendiente de hacernos notar frente a los presidenciables. Y es que, con eso de que aún no arrancan, y que apenas están en la precampaña, nomas no vemos claro, en qué momento se reúnen con los miembros de personas con discapacidad simpatizantes de su partido, digo, para ir calentando motores. Más de uno me dirá, que sí, que cómo no, si hasta ‘selfie’ se tomaron con algún candidato. Pero han sido unos cuantos. ¿Y el colectivo?



Aún les queda tiempo a los candidatos a la presidencia de México y la prueba de fuego será en los debates, que en estos comicios serán tres. El primero en CDMX el 22 de abril a las 20:00 horas, el segundo en Tijuana, Baja California el 20 de mayo a las 20:00 horas y el tercero y último en Mérida, Yucatán 12 de junio a las 21:00 horas. Esperamos y para entonces, los afamados asesores de los candidatos hayan recabado suficientes propuestas e inquietudes ciudadanas de un número importante de personas con discapacidad, que quepan en las diminutas tarjetitas que leerán durante su intervención en los debates y manifiesten (por fin) una propuesta acorde al Modelo Social que actualmente DEBE imperar en México.

