No cumplió ni una semana en funciones la nueva administración municipal de Torreón y ya tuvo su primera “diferencia” con el colectivo de personas con discapacidad de la ciudad.



Resulta que la Ruta Rosa dejó de dar servicio desde el 15 de diciembre del año que recién terminó y los usuarios esperaban que luego de la toma de protesta de los nuevos funcionarios locales se reactivara, pero fue en el marco de la ceremonia protocolaria que dicho grupo se enteró que este departamento, ya no existía.



Incluso, Heriberto Olivas persona con discapacidad que liderea este colectivo, ventiló la “mentirijilla piadosa” que le proporcionó la recién estrenada presidenta del DIF municipal de Torreón, al asegurarle que ‘los camiones ya no están aquí, se los llevaron a Saltillo’ y al no creerle se movieron y encontraron algunos camiones en las instalaciones del edificio Coahuila y otros más en un taller del Ejido La Unión. La entrevista la escuchamos a través de Telediario y la puede reproducir en el portal laguna.multimedios.com.



Como luego dicen, no es la mentira si no la burla la que cala, pues los estrenados funcionarios municipales se olvidan que el trabajo, la lucha y el esfuerzo por defender los derechos de todo el colectivo de las personas con discapacidad no es de una, ni dos administraciones, es toda una vida. Deben saberlo.



Y como la regasón viene de que quien sabe nada del ambiente de administración pública tuvo que salir ‘al quite’ el secretario del ayuntamiento, de quien escuchamos una versión más sensata, pues si no está actualizado en el modelo social que debe imperar en el colectivo de personas con discapacidad, sí es un viejo lobo de mar, pues a pregunta expresa dijo que ‘buscarían opciones para reactivar el servicio y un acercamiento con el gobierno estatal’. Qué diferencia ¿no?



Pudiera pensarse que los reflectores se pusieron en los usuarios del servicio de Ruta Rosa por un interés o prioridad de la actual administración en las personas con discapacidad, pero en realidad se debió a que los aguerridos usuarios del transporte accesible bloquearon durante un cuarto de hora, la calzada Juan Pablo II de Torreón, lo que provocó la atención casi inmediata de la autoridades para darles, ahora sí, una versión verídica sobre el asunto.



Al final de esta tragi-comedia la ahora coordinadora para la Región Laguna del DIF estatal dijo que no os preocupéis por el servicio, pues se tenía programado que se reactivara ayer lunes con dos unidades, las restantes vendrán luego, de ser sujetas a revisión y reparación en su caso. PrimeroPersona.





