Inclusión, más que buenos deseos

Hablar y escribir sobre inclusión social es muy sencillo. En muchos de los casos no hace falta conocer ni ser sensibles, basta con tener buen corazón, buena intención, buena voluntad o haber amanecido de ‘buenas’, para desear todos los parabienes posibles a quienes viven en situación de vulnerabilidad.



Más que buenos deseos, la palabra inclusión que se relaciona directamente con la adquisición de una actitud y por consiguiente de una acción. Regularmente se trabaja con las personas sin discapacidad, pues son ellas quienes tendrían que ejercitarla cuando entran en contacto con una persona con discapacidad, y aquí es cuando la puerca torció el rabo.



Lo vimos muchos, hace unos días en cadena nacional, cuando el elenco de conductores del programa televisivo matutino HOY se deshacía con una serie de cuestionamientos sobre la inclusión que le fueron planteados al ilustrador español Miguel Gallardo, padre de María, una joven con autismo y que por estos días visita México. Uno de ellos fue “¿cuál sería tu mensaje para toda esa gente que aún no logra la inclusión, la tolerancia, el respeto de las personas con autismo?”



Más tardaron en seguir con los planteamientos que ponerse en evidencia, cuando no pudieron o no supieron elaborar alguna sencilla pregunta a Emilio Rodríguez una persona con autismo, quien llegó a ocupar un lugar en la sala de HOY y al ver que nadie se dirigía a él, tuvo que interrumpir la conversación que tenían con el otro entrevistado: “Perdón, yo solo quiero decir una cosa. Que vengan a ver a Miguel Gallardo para que aprendan más sobre el autismo y el asperger, y nos acepten y nos respeten” ¡Bolas!



Las reacciones del público, sobre todo en redes sociales, al ver el hecho no se hicieron esperar: Tanya Godoy: “Hablan de inclusión y en cuanto llega Emilio, nadie lo pela no le hacen las preguntas a él”, Lyann Betancourt: “Que bueno, que hablen sobre el tema, sin embargo como conductores se me hace una falta de profesionalismo solo observar a Miguel”, Rocio Montoya Urquiza: “Hay que preparar a tus comentaristas Televisa. Les pagas bien como para que de perdida no investiguen de lo que van hablar.” Sara Edith Melgarejo Salas: “Maria no es una joven Autista, es una Joven CON Autismo q No es lo mismo al decir Autista estas etiquetándola y decir CON Autismo estás refiriéndote a ella CON UNA CONDICIÓN.”



Y así por el estilo. Pero no os preocupeis, conductores de televisión abierta nacional, ahí viene marzo y con él, la celebración de otra edición del Teletón, una oportunidad ¿para más donaciones? ¡No, qué va! Para ejercitar la inclusión de personas con autismo y sus familias. Aja.

