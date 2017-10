Humor sentado o la manera de ‘reírse’ de la discapacidad

En recientes años, se ha vuelto popular divertirse en los espectáculos denominados Stand Up (humor de pie) donde a través de un monólogo, los comediantes tienen como propósito arrancar carcajadas del respetable con historias jocosas, chistosas, burlescas de situaciones de la vida cotidiana, incluso de ellos mismos.

Como se han propuesto ejercer todos sus derechos y tomar participación en todos los espacios, las personas con discapacidad han comenzado aparecer en estos shows, pero no en las butacas sino en los escenarios, en lo que han denominado Sit Down (humor sentado) pensando en quienes deben permanecer en silla de ruedas, representado con este concepto, no sólo la motriz, sino cualquier discapacidad.

La disyuntiva que ha surgido entre los activistas por los derechos de las Personas con Discapacidad es determinar qué tan conveniente es que sea la propia persona con la condición quien aparezca frente al auditorio para hacer mofa de su situación, con la intención de ‘cambiar’ el estigma que se tiene con respecto a ellas.

En este tema se han mostrado opiniones encontradas no solo de activistas sino de las propias personas con discapacidad, pues mientras quienes la practican aseguran que es una manera ligera y divertida de ver su condición realmente como parte de la naturaleza humana y no ‘idealizarlos’ de inmediato tan solo por el desafío que tienen en la vida.

Otros, dudan seriamente que se logre ese objetivo, peor aún, consideran que terminan por reafirmar las viejas prácticas de prejuicios, estigmas y discriminación hacía la discapacidad. Es como si los activistas por los derechos de las mujeres o los indígenas, hicieran lo mismo queriéndose hacer los ‘graciosos’ de su condición con tal de que cambie la visión y concepción que se tiene de ellos.

Mientras son peras o son manzanas, cada vez se replica más esta forma de ‘diversión’; miembros activistas por la inclusión laboral de las personas con discapacidad, llamado Movimiento Congruencia tendrán Sit Down Comedy el próximo 9 de noviembre en el auditorio del Tec Monterrey Campus Monterrey.

Las cinco mujeres con discapacidad que participarán, aseguran, te harán ver su condición desde ‘otra perspectiva’. PrimeroPersona





Autismo.sanroberto@yahoo.com.mx