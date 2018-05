‘Celebran’ 10 años de Convención

A 10 años de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación CONAPRED convocaron a un conversatorio el pasado 3 de mayo del presente.

Servidores públicos del gobierno federal y miembros de la sociedad civil organizada se dieron cita en el panel. Fue el aporte de Federico Fleischmann Loredo de Libre Acceso AC el que mejor ejemplificó el letargo que ha significado implementar la Convención en nuestro país. Relató que el pasado 3 de diciembre la Asamblea del Distrito Federal Vll Legislatura lo distinguió con la Medalla Mérito a la Igualdad y No Discriminación 2017, condecoración que debió recibir el 23 de abril del presente pero no fue posible, porque no pudo entrar al recinto, pues el inmueble legislativo no cuenta con rampas y elevadores que permitan el acceso a la silla de ruedas en la que se mueve por la discapacidad motriz con que vive. Y si ésta experiencia de vida en uno de los activistas más connotados y reconocidos en materia de derechos humanos por las personas con discapacidad, es ya una prueba contundente y muy ilustrativa del lento avance de la convención, el dato revelador vino al cierre del evento. La senadora Angélica de la Peña estaba dando las gracias a los asistentes, cuando al fondo se comenzaron a escuchar voces que alzaban el volumen para pedir la palabra, al momento que sacaban cartelones de colores en los que se leía #YaPágameSEP. Quienes seguíamos la trasmisión por el Canal del Congreso vimos y escuchamos el reclamo al micrófono que comenzó a relatar uno de los quejosos, gracias a que la senadora le concedió pasar al frente para el uso de la palabra, pero luego de un par de minutos la señal terminó. Más rápido que temprano, en redes sociales se dio a conocer que se trataba de Asesores de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) quienes tienen a cargo la enseñanza de bachillerato en modalidad de preparatoria abierta para chicos con discapacidad y que no reciben sueldo desde hace cuatro meses. Los inconformes manifestaron que han girado circulares al CONADIS, CONAPRED, SEP incluso formularon una petición en Change.com para recibir repuesta y nada. Se sabe también que la senadora Angélica de la Peña recibirá su petición y le dará voz en tribuna de la Cámara Alta mañana miércoles. PrimeroPersona.





