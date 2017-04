Industrialización del pimiento morrón

Durante los últimos quince años, la economía mexicana se ha caracterizado por su persistente inestabilidad y por ser el escenario modelo para la aplicación de los programas de ajuste y estabilización económica promovidos por los organismos financieros multinacionales. Estos programas han perseguido sanear las cuentas de la nación para buscar su equilibrio, reactivar la economía y garantizar el pago de la deuda externa, pero han obviado los efectos perniciosos de las crisis y de las medidas económicas sobre la población, los cuales han sido más desbastadores sobre la economía de aquellos estados de la federación que presentan mayores signos de atraso económico y social, cuyo nivel de vida evidencia el subdesarrollo, como es el caso de Hidalgo.

No obstante éstas dificultades, las bases para el desarrollo sostenido y equilibrado de Hidalgo se encuentran en el aprovechamiento pleno de su riqueza, caracterizada por la variedad de recursos naturales existentes en su territorio gracias a su ubicación geográfica y la diversidad étnica y cultural de que dispone.

La evaluación de CONEVAL ubica a Hidalgo entre los siete Estados más pobres del país y lo clasifica con un grado de alto de rezago social. El índice asignado de 0.59% comparado con el resto de las entidades federativas, prioriza en la entidad la necesidad de detonar y fortalecer la productividad y competitividad tanto en el sector primario como en los otros sectores económicos.

La situación de la pobreza en el estado de hidalgo sigue siendo un foco de atención ya que según CONEVAL ( 2014), el 54.3 % de la población de Hidalgo se encuentra en situación de pobreza, el 41,2 % vive en situación de pobreza moderada, el 13.5 % de en situación de pobreza extrema y el 27.5 se encuentra en situación de pobreza vulnerable por carencias sociales.

El desarrollo del sector manufacturero sigue siendo incipiente aunque el INEGI reporta que las unidades económicas de este gremio representan solamente el 5.64% contribuyen con el 42.13% del valor de la producción estatal. Lo que confirma que un estado que promueve el desarrollo a través del incremento de valor agregado a sus materias prima trae beneficios a sus pobladores.

La aplicación de conocimientos en talleres y laboratorios de la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital tiene resultados como el desarrollo de nuevos productos a través de la innovación, y este es el caso de los productos derivados del pimiento morrón denominado phimenton a través industrializar el pimiento morrón (Capsicum annuum l.) de invernadero, logrando la disminución de pérdidas económicas por no poder comercializar frutos en estado fresco que presentan daños fisiológicos, mecánicos, por plagas y enfermedades. Obteniendo simultáneamente la diversificación de la oferta de productos de pimiento morrón en el mercado.

Antes de realizar las primeras pruebas para procesar el pimiento, se realizó un estudio de mercado para conocer las características del consumidor, hábitos de consumo, la probabilidad de compra, el nivel de aceptación, puntos de venta y el precio del producto. Para ello se diseñaron encuestas encaminadas a un nicho de mercado más general, las amas de casa y el público en general, el resultado indicó que este mercado no tiene interés en adquirir productos procesados de pimiento morrón, debido a que este producto no es parte de la dieta alimenticia de las personas, además el costo del mismo no es muy accesible para su economía.

Por lo tanto se buscó otro segmento de mercado, canalizándose las encuestas al sector de restaurantes debido a que ellos ofrecen una gran diversidad de platillos en su menú. Y como resultado se obtuvo que si están interesados en adquirir productos procesados de pimiento morrón tales como; mermelada, puré, morrón en escabeche y deshidratado.

El emprendimiento de una empresa de esta categoría estaría vinculado a una derrama económica regional que coadyuve en incrementar el nivel de vida de los pobladores del valle del mezquital. Ya que se estará incentivando a la producción de esta hortaliza. En México el pimiento morrón se encuentra entre las principales hortalizas frescas más demandadas, lo que representa un negocio en plena expansión y con oportunidades y posibilidades de alta rentabilidad.

Al crear una cadena de valor alrededor de la producción del pimiento morrón se fortalecerá el sistema agroindustrial generándose empleos que harán disminuir la migración actual que existe en la región. Por otro lado se fortalecerá la participación de los centros de investigación e instituciones establecidos en la zona a través de las relaciones estratégicas para el desarrollo de investigación aplicada con impacto local, regional y/o nacional

La implementación de empresas formales traerá grandes beneficios ya que las relaciones de trabajo implican para el patrón una serie de obligaciones, tales como la duración de la jornada; forma y monto del salario; época de pago, y días de descanso semanal y obligatorio, participación de utilidades aguinaldos, vacaciones y prima vacacional, seguridad social y derecho a la una vivienda digna, capacitación y adiestramiento entre otras prestaciones otorgadas por el patrón.

Por lo anterior se debe aprovechar la oportunidad, a través de promover la industrialización y el acondicionamiento de los productos hortofrutícolas, generando capital humano y desarrollando una cadena de valor que integre a todos los elementos de la cadena de producción primaria, procesadores, pero que sobre todo beneficie a los agricultores más desfavorecidos del valle del mezquital, disminuyendo de esta manera el alto nivel de marginación y migración de sus pobladores.



MTRO. CELERINO ARROYO CRUZ

Profesor del PE de Ingeniería en Procesos Bioalimentarios. Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital

lrivera@utvm.edu.mx