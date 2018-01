Redes sociales, mensajería instantánea y el internet: su impacto en la sociedad

En tiempos recientes hemos notado que el uso del internet es más común y que sin saberlo estamos teniendo cambios significativos en nuestro quehacer diario. Por un lado, el internet ha facilitado que nuevos modelos de negocios como las plataformas que ofrecen servicios para ver películas y series desplazan a la televisión tradicional, compañías de servicio de automóviles particulares, compras en línea y muchos modelos de negocios más. Con el internet estamos cambiando nuestra forma de ser y en poco tiempo esta tecnología se volverá parte básica de la sociedad globalizada.

Otra manera de ver el uso de internet en nuestro país son las redes sociales que de acuerdo algunos estudios están rompiendo las bases de las uniones familiares; ya que al distanciar a las personas con el uso de aplicaciones la gente ya no interactúa físicamente con otra persona y lo más dañino es que no somos lo suficientemente responsables para el uso de éstas, pocas son las personas que leen los contratos que adquiere uno al instalar estas aplicaciones, los privilegios que autorizamos al instalarlas y no sabemos lo que menciona.

Comúnmente la mayoría de las personas, especialmente los jóvenes están más enfocados en ellas, las aplicaciones de mensajería instantánea son las más usadas; así como las de redes sociales donde creemos que es confiable manejar la información; pero no sabemos quién puede leer nuestra información y con ello podemos sufrir de acoso, es muy alarmante que adolescentes menores de 18 años usen estas redes para socializar a sabiendas que en diversos países son solo para mayores de edad, los padres deben tener más control de sus hijos y su interacción en estos medios digitales ya que no todos los perfiles son verdaderos, muchos de ellos son falsos, de personas que solo buscan hacer daño.

Pero tenemos otro lado de la moneda usando responsablemente las redes sociales y las aplicaciones de mensajería instantánea hacemos y fuimos capaces de dar a conocer al mundo la realidad que se vive en cada rincón del planeta, ejemplo claro fue el terremoto del 19 de septiembre donde gracias a estas tecnologías de la información avisábamos que estábamos bien, que no encontrábamos a alguien, vimos en tiempo real o poco tiempo después del poder que tiene la naturaleza y con ello tomar medidas a futuro, poder publicar convocatorias para ayudar a personas que verdaderamente lo necesitan, o simplemente compartir éxitos, momentos gratos y los que nos cambian la vida en un instante. Con las redes sociales usadas de manera responsable tenemos la oportunidad de cambiar a bien la sociedad en la que vivimos y hacer conciencia de la información que estamos generando.

Las tendencias este año del Smartphone (teléfono inteligente) fue la sensación, ya que algunas de las empresas más grandes económicamente y en posicionamiento de marca pudieron lanzar al mercado productos que volvieron a sus fans compradores compulsivos para adquirir nuevos lanzamientos y con ello aumentar sus ventas, si bien es cierto la comunicación es una necesidad imprescindible, se debe considerar el costo beneficio de tener cierto celular al tener en cuenta que muchas ocasiones las personas no le dan el uso correcto o bien lo usan solo en sus funciones básicas, lo que nos hace pensar que debemos ser más responsables en las compras de estos productos ya que el celular no hace a la persona, es la persona la que hace al celular al saberlo utilizar.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo como parte de nuestra responsabilidad social y a manera de usar las redes sociales damos a conocer nuestra oferta educativa, así como las actividades que como institución educativa somos una gran propuesta para formar agentes de cambio, que lleven a nuestro país a un desarrollo social y ético lleno de valores y principios, pretendiendo lograr que las personas podamos vivir en armonía, paz y con justicia social. Promover los valores básicos en nuestros estudiantes y sus familias mediante el uso correcto de las redes sociales y el internet en nuestra página web es tarea que día con día la Universidad Politécnica de Tulancingo hace esperando y formando a los “Líderes Construyendo su Futuro”.

M. EN G.P. ANWAR ALARCÓN FLORES, PROFESOR DE TIEMPO COMPLETO

anwar.alarcon@upt.edu.mx