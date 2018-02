Ford, GM, Nissan y VW caen mientras KIA, Hyundai y Suzuki crecen. ¿Qué sucede en México?

Ford. 81 mil 698 unidades, 17.7% menos de las que vendió en 2016 (marca que registró mayor caída). Razones pueden ser desde problemas de sus transmisiones PowerShift, hasta nuevos competidores, pero ha quedado rezagada en prácticamente todos los segmentos más importantes del país. Sin un producto estrella nuevo en próximos meses, en Ford lo tienen complicado.

General Motors. Con 258 mil 523 unidades tuvo una caída de 16.2% (50 mil 101 unidades) comparado con 2016. Chevrolet, en concreto, no lo está pasando nada bien. Rumores sugieren que Trax y Sonic han presentado problemas de calidad.

Nissan. Caída del 9.1% podría parecer poca, pero estamos hablando de la marca más vendida de México: ese porcentaje equivale a lo que vendió Hyundai el año pasado. X-Trail, sus ventas han caído 14.1%, mientras que las de Tsuru se desploman 49%, pero con Versa creciendo sólo 5%, esos clientes no se quedaron con Nissan.

KIA. La que creció más: séptima más vendida de México, con participación de mercado del 5.7% —0.1% menos que Honda— y en 2017 creció 49.2%. Razones: amplio portafolio de productos, buena relación valor/precio, garantía de 7 años y ser novedad del mercado. ¿Productos estrella? Rio, Sportage y Forte.

Hyundai. Segunda marca que más creció en México, con 28.2%. Actualización de Grand i10 y crecimiento de Creta le han ayudado.

Suzuki. Tercera marca con mayor crecimiento en 2017: un 26.1% atribuible a renovación del Swift, introducción del Ignis y popularización de Vitara, que pilares de la marca.

Crecimiento inferior al 1% Honda, Toyota, Renault y SEAT.

Honda tiene al City dentro de los más vendidos de su categoría, mientras que CR-V crece más de un 40%.

Toyota. Supera 100,000 unidades vendidas con Yaris Sedán y una Hilux muy popular. El año pinta fuerte con la llegada de CH-R (aun con sus apenas 150 mm. de distancia al suelo mexicano de topes y baches).

En Renault y SEAT crecimiento de apenas 0.9 y 0.7% respectivamente. En la firma francesa, la llegada de Captur ha ayudado a contrarrestar un Duster veterano. En SEAT, balance positivo hacia las ventas de León y la nueva generación de Ibiza tiene potencial de incrementar ventas.

Uno pensaría que ventas de autos de lujo caerían en picada, pero Mercedes-Benz le da la vuelta con crecimiento del 21.9% —20% en su marca Smart, mientras que BMW queda en incremento del 6.6% que podría ir a más con la llegada de nueva generación de su modelo más vendido, el Serie 3.

Omitiendo a Porsche, que se mantiene con incremento de 0.5%, el resto de marcas premium caen: Audi 1.8%, Acura 2.6%, Infiniti 10.9%, Lincoln 33.5% —que no combina nada bien con la caída de Ford— y, la más drástica, Jaguar y Land Rover, con un 43.1 y 39.8% respectivamente. FCA no publica cifras de ventas individuales de sus marcas, por lo que no se puede saber qué tal le ha ido a Alfa Romeo en 2017.

1. Nissan (-9.1%)

2. General Motors (-16.2%)

3. Volkswagen (-6.5%)

4. Toyota (+0.5%)

5. FCA México (-2.9%)

6. Honda — 88,195 unidades (+0.3%)

7. KIA (+49.2%)

8. Ford (-17.7%)

9. Mazda (-1.3%)

10. Hyundai (+28.2%)

11. Renault (+0.9%)

12. SEAT (0.7%)

13. Suzuki (+26.1%)

14. Mercedes-Benz (+21.9%)

15. BMW (+6.6%)

16. Audi (-1.8%)

17. Peugeot (+12.8%)

18. MINI (+0.1%)

19. Acura (-2.6%)

20. Infiniti (-10.9%)

21. Lincoln (-33.5%)

22. Porsche (+0.5%)

23. Subaru (+17.7%)

24. Smart (+20%)

25. Land Rover (-43.1%)

26. Jaguar (-39.8%) (García, 2018)

