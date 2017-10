Dispositivos móviles usados para el control y monitoreo de los hogares

En la actualidad los dispositivos móviles, como los teléfonos inteligentes, son utilizados un 80% del tiempo del día, ya sea para el trabajo o el ocio. Día a día dichos dispositivos son equipados con más sensores, lo que nos permite darle otro uso diferente al de su origen.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), en específico en la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones se trabaja en un proyecto donde se utilizan dispositivos móviles para el control y monitoreo de los hogares, proponiendo una solución a dos grandes problemáticas que se tienen en la actualidad como son: Robo de casa habitación y Consumo innecesario de energía eléctrica.

Las necesidades de automatizar un ahogar es justificable debido al estilo de vida actual, que es distinto al del siglo pasado, debido a que ahora, se pasa menos tiempo en el hogar, por lo que es necesario tener el control del mismo a cada momento y desde cualquier lugar, generando así, una necesidad por contar con un sistema de seguridad que nos informe sobre algunos de los principales atributos de nuestra casa cuando estamos dentro o lejos de ella, como: conocer el consumo de energía, y cómo se encuentran las cerraduras de las puertas o ventanas, informar sobre la temperatura, entre otras.

La idea surge ya que desde el principio de esta década el consumo de energía eléctrica ha ido en aumento, a causa de la invención de nuevos electrodomésticos y dispositivos eléctricos que constantemente son instalados en los hogares.

El consumo de modo stand by (que también consume), es cuando el aparato se apaga por sí solo, pero sigue conectado a la corriente y funcionando, por ejemplo: televisores, computadoras, impresoras, calefactores, microondas, etc. que muestran una luz roja para indicarnos que están suspendidos, aunque siguen conectados a la red eléctrica.

Aunado a lo anterior, es bien sabido que una gran cantidad de energía consumida es desperdiciada, pero el problema no se trata de apagar los focos o los dispositivos electrónicos, sino que, el consumo en modo "stand by" generan gastos continuos de energía y las personas no le dan la importancia pertinente; ya que desconocen la cantidad de energía que se desperdicia.

Algunos televisores modernos tienen un consumo de un watt en modo en espera por lo que si consideramos que se encuentran en este modo alrededor de 16 horas, su consumo es de 16 watts por día, por lo que al año habrán consumido 5 mil 840 watts.

Por otra parte los robos a casas habitación no cesan desde los pasados cinco años, las cerraduras convencionales son fáciles de abrir, el problema es que este tipo de hurtos va en aumento.

El proyecto iTechKali es un conjunto de tecnologías que llevan a las casas inteligentes a un nuevo nivel, ofreciendo el control de monitoreo de algunos servicios y dispositivos a través de una barrera de seguridad basada en biometría, en este caso el lector de huella dactilar de un teléfono inteligente.

Dicho proyecto es sumamente factible referente a la implementación de este tipo de seguridad, puesto que no es necesario comprar un lector de huella dactilar externo para instalarlo en la chapa de la puerta o en la fachada el hogar, lo que causaría así un gasto innecesario y una vulnerabilidad en la seguridad, ya que estaría al alcance de cualquier persona al instalarse en un lugar de fácil acceso y podría ser burlado como cualquier sistema de seguridad estacionario.

Cabe señalar que la tecnología de huella digital en los dispositivos móviles atraviesa un proceso de estandarización sobre los tipos de seguridad biométricos, por lo que dicho panorama hace de este proyecto una idea escalable en el futuro.

iTechKali se caracteriza por:

• Brindar al usuario un monto total de su gasto y un monto de su consumo eléctrico.

• Abrir puertas y ventanas del hogar remotamente (desde cualquier lugar con conexión a internet).

• Consultar el estado de las cerraduras, así como informar (mediante la notificación), si el estado de las puertas o ventanas ha cambiado sin su autorización.

• Establecer una alarma en las cerraduras del hogar por si alguien abre alguna de éstas mediante métodos violentos, el propietario tenga conocimiento del acto y pueda contactarse con las autoridades de manera inmediata.

• Validar a cualquier usuario mediante una cuenta y contraseña, además de filtrar las peticiones y accesos a la información del hogar, mediante la confirmación por huella dactilar o con un método de ingreso tradicional.

MTRO. JUAN ANTONIO CÁRDENAS FRANCO/MTRO. URIEL EDGARDO ESCOBAR FRANCO