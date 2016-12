El software es la parte intangible de nuestros dispositivos, es sin embargo, el conjunto de instrucciones o programas que le dan la funcionalidad al mismo. Todo el software se escribe en algún lenguaje de programación, a ese código escrito que determina qué operaciones hace y cómo lo hace se denomina código fuente.

Existen dos grandes vertientes, desde el punto de vista de la distribución del software en las que se puede diferenciar el software, el software propietario por el que se paga licencia de uso y no se tiene acceso a su código fuente; y por otra parte, el software libre que es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos significa que los usuarios de un programa tienen las cuatro libertades esenciales [1]:

* La libertad de ejecutar el programa como lo desee, con cualquier propósito (libertad 0).

* La libertad de estudiar el funcionamiento del programa y adaptarlo a sus necesidades (libertad 1).

* La libertad de redistribuir copias para ayudar a los demás (libertad 2).

* La libertad de mejorar el programa y de publicar las mejoras, de modo que toda la comunidad se beneficie (libertad 3). El acceso al código fuente es un prerrequisito para esto.

Sólo con todas las libertades mencionadas se considera como software libre. Con éstas libertades los usuarios (tanto individuales como en forma colectiva) tienen el control del programa y de lo que éste hace. Cuando los usuarios no tienen el control del programa, se dice que el programa no es libre o que es privativo. De acuerdo con la filosofía de la Free Software Foundation (FSF), Un programa que no es libre controla a los usuarios, y el programador controla el programa, con lo que el programa resulta ser un instrumento de poder injusto [2].

En los últimos años, el software libre ha ido ganando terreno al software privativo, ya que las mejoras que incorpora permiten que haya más usuarios interesados en el mismo llegando también en los usuarios finales, no sólo en los entornos especializados de servidores, y es que grandes empresas tecnológicas lo utilizan ya que su uso conlleva importantes ventajas, algunas de las cuales son:

1. Económico. El bajo o nulo costo de los productos permiten a las PyMES proporcionar servicios y ampliar sus infraestructuras de TI sin necesidad de pagar grandes cantidades en licencias.

2. Libertad de uso y redistribución. Se puede instalar tantas veces en tantas máquinas se desee.

3. Independencia tecnológica. El acceso al código fuente permite el desarrollo de nuevos productos sin la necesidad de partir desde cero.

4. Sistemas sin puertas traseras y más seguros. El acceso al código fuente permite que tanto hackers como empresas de seguridad de todo el mundo puedan auditar los programas.

5. Corrección más rápida y eficiente de fallos.

Debido a sus ventajas económicas instituciones como la Oficina de Software Libre de la Universidad de La Laguna, bajo el marco de colaboración científico-tecnológico entre la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias y la Universidad de La Laguna, en España, han promovido el proyecto denominado OpenPYME, que es un catálogo de donde se recopilan, productos sólidos y fiables que pueden incorporarse en cualquier ámbito productivo de una empresa [2].

Las temáticas de las aplicaciones que se encuentran listadas en el portal son variadas desde inteligencia de negocio, hasta puntos de venta, entre otros.

En la Universidad Politécnica de Tulancingo, conscientes del contexto operativo de las empresas de la región y del país, se utilizan las tecnologías basadas en software libre tanto para el ámbito operativo como en el ámbito académico, por lo que los estudiantes de los programas educativos de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la Maestría en Desarrollo de Software también desarrollan habilidades y competencias para trabajar con el software libre de forma especializada.

MTRO. URIEL EDGARDO ESCOBAR FRANCO

Coordinador de la Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la Maestría en Desarrollo de Software Universidad Politécnica de Tulancingo

uriel.escobar@upt.edu.mx