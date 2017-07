Literatura y mujer

Sin relatos no hay nada. Una sociedad que no tiene historias que contar, parecería muerta. Una persona que no dice nada, es como si no existiera. Los cuentos, las leyendas, las historias, son marca decisiva de la fuerza de una cultura, de un país, de un continente. Mi investigación consiste en dejarse fascinar por estos relatos. Del mundo en general y de las mujeres en particular. Durante años, los relatos escritos por mujeres fueron puestos a un lado, menospreciados, descatalogados. En las cátedras, revistas, antologías y reuniones literarias los nombres eran exclusivamente masculinos. Caza de brujas. Sólo hasta tiempo muy reciente, mediados del siglo pasado, los nombres de mujeres empezaron a aparecer entre los grandes clásicos de la literatura.



Mi función como investigadora involucrada en los estudios literarios desde una perspectiva de género, no es, como muchos parecen seguir pensando, reducirse a comentar si la literatura escrita por mujeres subvierte o no un discurso patriarcal. Esto se hizo durante todo el siglo pasado y fue necesario hacerlo, pero la tarea se ha renovado. Hoy día, nuestra labor es deshacer las nociones dominantes de las categorías de género, identidad y persona y presentarlas con el vocabulario y las herramientas adecuadas para no generar malentendidos, por otro lado muy extendidos, acerca de la tarea del feminismo. Ésta por supuesto es seguir visibilizando un mundo que había sido invisibilizado, pero no como reverso de ningún otro discurso, sino autónomamente, por su propio brillo. En este sentido, mi investigación se ha centrado en difundir, comentar y analizar la narrativa y poesía escrita por mujeres con el mismo rigor crítico y poético con el que se abordaría cualquier otra obra literaria. Hacer que estas historias estén presentes en las aulas, en las compilaciones de historias de la literatura, en las revistas de crítica literaria, en congresos y coloquios. Y no por el hecho de que una mujer las haya escrito, sino porque merecen ser leídas. Se trata no sólo de reconocer el papel de las mujeres en la literatura actual, sino de ayudar a entender que los asuntos de las mujeres no son sólo de las mujeres sino de la sociedad; que suprimir o menospreciar sus relatos implicaría minar parte del legado, la diversidad y la riqueza de las representaciones culturales de una colectividad.



INÉS FERRERO CÁNDENAS

Doctora del Departamento de Estudios literarios, División de Ciencias Sociales y Humanidades, Campus Guanajuato.

eugreka@ugto.mx

www.ugto.mx/eugreka