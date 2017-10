La importancia que las Pymes otorgan a la implantación y uso de las TIC

¿Sabes qué tan importantes son las Tecnologías de la información y la Comunicación para las pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) y que tan implementadas están en México en comparación con España?

En general, la implementación de las Tecnologías de la información y la Comunicación, conocidas comúnmente como TIC, tienen más uso e implementación en países desarrollados, los cuales han dado constancia de la gran relevancia que tienen para sus empresas. Su importancia radica en que ayudan a las empresas a anticiparse a las necesidades del mercado, e inclusive son consideradas una estrategia elemental para obtener ventaja competitiva y mejorar la rentabilidad empresarial, en un mundo cada vez más globalizado. Por desgracia, no todas las empresas tienen la posibilidad de implementar las TIC debido a que el acceso a ellas requiere de recursos económicos, infraestructura especializada, personal capacitado y firme convencimiento de parte del empresario de su utilidad y beneficios.

Realizando un estudio descriptivo a nivel regional entre México y España, se seleccionó en México a Guanajuato por ser un estado de alto dinamismo económico, considerado uno de los motores de crecimiento económico del Bajío. Y a la comunidad de Madrid, en España, por contar con una estructura socioeconómica dinámica y moderna que la posiciona en la vanguardia de las regiones europeas y por ser un referente en el crecimiento económico de España.

De los resultados obtenidos se determinó que las Pymes en Guanajuato “Reconocen la importancia de las TIC”, visualizan en general que para ellos los elementos más valiosos para que las adopten y utilicen son: la infraestructura y tecnología; el capital humano; la seguridad informática; la resistencia al cambio y el compromiso de la dirección, percibiendo que sus clientes y proveedores están dispuestos a realizar negocios en línea, situación que les obliga a adoptar las TIC. Lamentablemente, consideran que en México no existen leyes que los protejan de delitos cibernéticos y perciben que no disponen de industrias de soporte tecnológico confiables y eficientes para apoyar su crecimiento, provocando que no implementen las TIC a sus negocios.

En Madrid, lo mismo que en Guanajuato “Reconocer la importancia de las TIC” en sus negocios, aunque los elementos más importantes son los recursos tecnológicos, administración de las TIC, compromiso de los directivos, recursos humanos, clientes y proveedores, gobierno e industrias de soporte. Pero no confían en su gobierno porque indican que carece de compromiso para promover su avance tecnológico.

Concluyendo que, independientemente de la región en la que se ubiquen las Pymes, reconocen la importancia, beneficios y desventajas de no adoptar y utilizar las TIC. Las Pymes en Madrid son las que están ligeramente mejor preparadas en TIC, considerando que ambas regiones enfrentan el reto de seguir preparándose, lo que indica que hay un largo camino por recorrer en su preparación tecnológica.

MARTHA RÍOS MANRÍQUEZ

Doctora del Departamento de Finanzas y Administración, Campus Celaya-Salvatierra, Universidad de Guanajuato.

eugreka@ugto.mx

www.ugto.mx/eugreka