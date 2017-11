La Agencia de Detectives Privados de Moléculas

Cuando tenía 12 años, mi padre me llevó al laboratorio de química donde trabajaba y me pidió predecir el color que resultaría al mezclar dos soluciones químicas con diferentes colores. Pensé que esto seguiría la regla del mezclado de colores que nos enseñan desde preescolar (rojo más amarillo da naranja, azul más amarillo da verde, etc.) pero no fue así.

Por ejemplo, mezclando una solución química rojo pálido con una azul podría dar una solución transparente más un precipitado (el polvito que queda en el fondo del recipiente). Esto me llevó a estudiar Química.

Inicialmente a la Química se le llamó magia. En la Edad Media a estos magos se les reconoció como alquimistas; quienes buscaban, decían, la transmutación de los elementos químicos en oro y el elíxir de la vida eterna. Después, al integrar la Física y las Matemáticas al estudio del origen de las cosas, a los alquimistas los llamaron químicos. Y los químicos seguimos soñando, imaginando, cómo es que las moléculas padres flotando en el aire o en medio líquido, llamado solvente, chocan entre sí y van rompiendo y formando enlaces químicos y originando nuevas moléculas hijas. Esto es como resolver un rompecabezas. Y si te gustan, serías muy bueno descubriendo el mecanismo de una reacción química. Los mecanismos de las reacciones químicas requieren creatividad, imaginación y, por supuesto, conocimiento e intuición química, que es una parte del reto.

La otra parte es que cada reacción química puede tener un mecanismo de reacción muy diferente, porque cada elemento químico rodeado de otros puede actuar de una forma y luego cambiar a otra en otro ambiente y así continuamente. La Tabla Periódica es como una mesa de ajedrez: piensa en las diferentes aperturas que podrías realizar con, digamos, 118 piezas (elementos químicos). Por supuesto, podemos proponer el juego perfecto para cada apertura (como proponer la mejor ruta de reacción), pero sabemos que no somos infalibles.

A los químicos que resuelven estos rompecabezas tratando de predecir qué pasará al final del juego se les conoce como detectives de moléculas. Usan pistas que se hallan al realizar experimentos en el laboratorio y en su computadora resuelven los acertijos que se les plantean para saber cómo es que al mezclar soluciones químicas se obtuvo tal sustancia de tal color de manera inteligente.

JOSÉ OSCAR CARLOS JIMÉNEZ HALLA

Doctor del Departamento de Química, División de Ciencias Naturales y Exactas, Campus Guanajuato, Universidad de Guanajuato.

