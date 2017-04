Trascendió Puebla

:Que al inaugurar el macrotúnel de Acapulco, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, anunció la construcción de una nueva vía rápida de Puebla a la autopista del Sol. La vialidad contará con una longitud de 60 kilómetros y reducirá a 2 horas y media el trayecto de los poblanos al puerto de Acapulco.

:Que el Sindicato Independiente de Trabajadores de Audi (Sitaudi) encabezado por Álvaro López y la disidencia comenzaron a medir sus fuerzas. El sindicato presentará los reportes de sus finanzas en asambleas divisionales a partir del próximo 23 de abril. Por su parte, la disidencia del gremio pugna por una asamblea general.

El líder del Sindicato Independiente de Trabajadores Audi (Sitaudi), Álvaro López Vázquez, confía en que se mantendrá al frente del gremio, pero la disidencia asegura que tendrá, en próximos días, más de 66 por ciento de las firmas de los trabajadores para pedir la renovación de la dirigencia.

:Que en San Martín Texmelucan comenzaron a aparecer bardas pintadas con el nombre de Juan José Salinas, sobrino del ex presidente de México En los anuncios no aparecen los colores del PRI y predomina un turquesa similar al del Partido Nueva Alianza, instituto creado por la ex lideresa magisterial, quien en su momento fue impulsada y respaldada por el autor del programa nacional Solidaridad.

:Que será José Antonio Meade, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien encabece los esfuerzos del gobierno federal para cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos respecto a los daños causados por los tres niveles de gobierno, por la contaminación de la cuenca del río Atoyac.

Faltaría por conocer las acciones que el gobierno estatal emprenderá contra los presidentes municipales de los estados de Puebla y Tlaxcala que realizan descargas ilegales sin ningún tratamiento, así como la permisibilidad a empresas contaminantes.

:Que la secretaria General del CDE del PAN, Martha Érika Alonso, sigue con el plan de “empoderamiento” de las mujeres panistas rumbo a las elecciones locales y federales de 2018, comicios que por primera vez en la historia obliga al 50 por ciento de candidaturas de género.