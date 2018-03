Trascendió Puebla

:Que la coalición de partidos “Por Puebla Al Frente” logró un primer triunfo legal, luego de que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió que la candidata a la gubernatura, Martha Erika Alonso Hidalgo, no rebasó los topes de gastos de precampaña.

La resolución de la autoridad electoral se traduce en un revés al partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que ha buscado llevar la contienda electoral a los tribunales; empero, la abanderada panista destaca el compromiso con los ciudadanos, presume Jesús Giles Carmona.

:Que la ex panista, Violeta Lagunes, ha tomado la bandera de la oposición en el partido Morena, porque luego de ser excluida del tercer lugar de la lista de la planilla al Cabido poblano, ahora encabeza un movimiento del voto diferenciado en el estado.

Al liderar a los “inconformes” de Morena, Lagunes promueve un voto de rechazo a los candidatos a la gubernatura y a la alcaldía poblana, Luis Miguel Barbosa y Claudia Rivera, respectivamente.

:Que la aspirante a candidata ciudadana a la alcaldía poblana, Angie Navarro, definitivamente tirará la toalla porque no consiguió firmas de apoyo suficientes, sin embargo, buscará mediante un recurso legal ante el Tepjf que se le conceda la candidatura, lo que está muy cuesta arriba.

Navarro perdió piso al no aceptar recomendaciones de sus amigos que le aconsejaron no incursionar por esta vía, porque en el estado no había condiciones, pero la aspirante ciudadana esperaba que las multitudes la recibieran en el aeropuerto internacional como la “salvadora”.

:Que en contraste, Enrique Cárdenas Sánchez aplica fondo para obtener el mínimo de firmas de apoyo y este fin de semana realizó una intensa campaña de recolección de firmas en los municipios de Huauchinango, Teziutlán, Zacapoaxtla y Cuetzalan.

:Que de enero de 2017 a la fecha, el decomiso del carburante ilegal alcanza ya los seis millones 94 mil 967 litros; en tanto, en ese mismo lapso, se han realizado mil 980 operativos con un saldo de tres mil 101 vehículos asegurados, 781 personas detenidas y mil 333 tomas clandestinas.

De acuerdo con la última cifra del Grupo de Coordinación “Puebla Segura”, del 19 al 25 de marzo se decomisaron 144 mil 457 litros de combustible robado y se aseguraron 64 vehículos, en 30 operativos realizados.