Trascendió Puebla

:Que el incidente donde estuvo involucrado, Facundo Rosas, ex titular de la SSP, no pasó a mayores y se descarta que tuviera que pagar alguna fianza porque no hubo delito que enfrentar. No iba a exceso de velocidad al tratarse de calles céntricas en la Delegación Xochimilco.

Una mujer, al cruzar la calle, trastabilló al ver el auto, resbaló y cayó. Fue auxiliada por el conductor y los familiares de ella, la llevaron a una clínica. No fue necesaria mayor atención, por lo que Rosas prepara acción legal contra las autoridades delegacionales que con dolo filtraron la información.

:Que ante las fuertes lluvias, el Camino Real a Cholula quedó inundado a la altura del Periférico Ecológico y un auto Chevy casi fue devorado por un hoyo. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil y de Bomberos. El conductor se salvó y no se registraron lesionados.

:Que las universidades de bajo costo, ya están listas para ir por los estudiantes que no sean admitidos por la UAP. A partir del 8 de julio, más de 40 instituciones colocarán módulos informativos en el zócalo de la capital para captar a jóvenes.

Aunque las instituciones “ofrecerán becas”, en realidad, se trata de descuentos en inscripciones y colegiaturas, con el objetivo de atraer a jóvenes que desean estudiar algún programa de nivel superior o medio superior.

:Que hoy inicia la XXXIII Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), con el objetivo de coordinar acciones que permitan fortalecer las tareas en favor de la salud de la población en todo el país.

Analizarán temas como verificaciones sanitarias en establecimientos para identificar insumos caducos, sin registro o ilegales, la norma de humo de tabaco, el modelo de vigilancia sanitaria, los trabajos de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, el monitoreo de agua, los sistemas de gestión de calidad y la operación de Centros Integrales de Servicios.

:Que Pedro “N”, conocido como “El Cuije”, líder de la banda que cobra derecho de piso a comerciantes y a “huachicoleros” en la zona de Huehuetlán El Grande, presuntamente fue visto, junto con tres presuntos sicarios, en un centro comercial ubicado en la intercesión del Periférico Ecológico y la autopista México-Puebla.