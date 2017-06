Trascendió Puebla

:Que por el uso de recursos del PRD en Puebla para financiar la “campaña” promocional del senador, Luis Miguel Barbosa, y del líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, el secretario general perredista, Carlos Martínez, pide a la dirigente estatal del sol azteca, Socorro Quezada, salga de ese partido.

El PRD se maneja sin transparencia, no hay Consejo Estatal, no se siguen los estatutos, no se aprueban planes, no se rinden cuentas… Todo el manejo del partido transcurre bajo una niebla absoluta y a contentillo de la dirigente, denuncia el diputado con licencia.

:Que el gobierno del vecino estado de Tlaxcala se interesa en replicar el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM), modelo integral creado por el Fiscal General, Víctor Carrancá, para brindar atención a las mujeres víctimas de violencia.

:Que el ayuntamiento de Puebla se unirá al Cancerotón, propuesta del Instituto Nacional de Cancerología (Incan) para recaudar fondos con el objetivo de atender el padecimiento que afecta a miles de personas.

En las instalaciones del Sistema Municipal DIF de la ciudad capital, representantes del Incan y de la comuna poblana acordaron apoyar el proyecto de construir una clínica para la detección oportuna del cáncer en Puebla.

:Que la Coordinadora Nacional de Artesanos y Comerciantes Zepaniah Titlatozke tomó por más de 10 horas las instalaciones de la fábrica Carpe Textiles, ubicada en la Zona Industrial la Ciénega, en la Diagonal Defensores de la República, en protesta por el despido de Delfino “T”.

:Que el diputado local de Morena, Julián Peña Hidalgo, quedó atrapado en un pozo donde auxilió a su mascota que había caído, y para salir pidió ayuda con una transmisión en Facebook Live desde su dispositivo móvil. Finalmente, fueros rescatados y puestos a salvo.

:Que la priista, Laura Zapata Martínez, quien confundió el año pasado a las “llamas”, la especie animal andino, con las “flamas”, fue separada de su cargo al frente de la Delegación de la Profepa; en su lugar fue designado Mario Barrera Bojorges.

:Que el titular de la SSPTM, Manuel Alonso, propuso a 50 concesionarios del trasporte instalar botones de alertamiento con iluminación externa para inhibir a la delincuencia.