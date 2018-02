Trascendió Puebla

:Que Eduardo Rivera Pérez, ex alcalde y precandidato a la presidencia municipal de la capital, deberá redoblar esfuerzos para obtener el triunfo en las elecciones locales y, antes de convencer a los ciudadanos, deberá empezar por casa.

Resulta que los empleados municipales, tanto los sindicalizados como los de confianza, no lo ven con buenos ojos porque en su gestión cogobernó con el hoy ex líder sindical preso, Israel Pacheco, y tanto al sindicato como a sus agremiados, no les agrada la idea del grupo de Pacheco.

:Que unos 70 profesores del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) número 86 de Huauchinango iniciaron un “paro de brazos caídos” en protesta por la falta de asignación de carga de trabajo.

:Que José Ernesto Echeguren Barroeta se convirtió en el nuevo Vocero Oficial del Gobierno del Estado en sustitución de Javier Lozano Alarcón y como primera encomienda se encuentra el hacer frente al golpeteo de cara a las elecciones del próximo 1 de julio.

Echeguren Barroeta trabajó con el gobernador, Melquiades Morales Flores, y fue director de Comunicación Social en la presidencia municipal de Blanca Alcalá Ruiz.

:Que el senador por Morena-PT, Miguel Barbosa Huerta, solicitó licencia para contender por la gubernatura de la entidad y su lugar fue ocupado por Marlon Berlanga Sánchez.

Después de que Barbosa expresó su mensaje de despedida, 25 senadores emitieron comentarios desde su escaño; mientras que los ocho integrantes de la bancada del PRD salieron del recinto para hacerle el vacío.

:Que la Fiscalía General del estado, que encabeza Víctor Carrancá, continúa recabando pruebas en torno al feminicidio de la estudiante de la UPAEP, Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido el 8 de septiembre de 2017.

La Fiscalía solicitó una prórroga y tendrá como límite el 16 de marzo para presentar pruebas por el cargo de privación ilegal de la libertad y hasta el 5 de abril para comprobar que se trató de un feminicidio.

:Que el mundo del deporte poblano está de luto luego de que se dio a conocer la muerte de Ignacio Shiafinni Fernández, quien fue promotor de actividades deportivas. Shiafinni Fernández fue director del Instituto Poblano del Deporte durante la última parte de la gestión de Mario Marín Torres.