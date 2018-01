Trascendió Puebla

:Que el líder municipal del PAN en Puebla, Pablo Rodríguez Regordosa, primero afirmó que cedió sus aspiraciones a encabezar la fórmula al Senado de la República para que esa posición la ocupe el perredista, Antonio Gali López, porque “se lo pidió” el gobernador para su hijo.

El ex dirigente estatal del PRD y actual líder del Congreso local, Carlos Martínez Amador, le emendó la plana a Rodríguez Regordosa al asegurar que el partido del sol azteca pide esa posición, y no el mandatario. Pese a ello, ahora el líder municipal panista empuja el nombre de Eduardo Rivera Pérez a la alcaldía poblana o a una diputación local. A ver si no le vuelven a enmendar la plana.

:Que las visitas del aspirante a la candidatura a la presidencia de Morena, Andrés Manuel López Obrador, iniciarán el próximo 2 de febrero en Pahuatlán, Xicotepec y Chignahuapan, adelantó el aspirante marinista de Morena al Senado, Alejandro Armenta Mier.

Presumió ante activistas serranos seguidores de AMLO y militantes del PES, Morena y PT, que él y Nancy de la Sierra Arámburo, sumarán su estructura a la del senador Miguel Barbosa Huerta, aspirante a la gubernatura.

:Que la ex candidata del PRD al gobierno del estado, Roxana Luna Porquillo, comenzó a “comerse” cada una de sus palabras contra el PAN y levantó la mano al precandidato de la coalición “Por México al frente” a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya Cortés.

Roxana Luna cambió de discurso y en su cuenta de Twitter publicó una serie de fotografías en las que aparece cerca del aspirante presidencial y hasta se atrevió a escribir: “La realidad de México nos obliga a luchar juntos: Ricardo Anaya”. ¿No qué no?

:Que en el parque de animales en semilibertad ubicado en Valsequillo comenzaron movimientos, y no precisamente de leones o elefantes, sino de integrantes de la familia Camacho, luego de que llegó una invitación para participar en las próximas elecciones.

Personas cercanas a la hija del capitán Carlos Camacho, aseguran que Amy Camacho fue invitada a ser candidata a la presidencia municipal de la capital del estado y está valorando si decide encabezar la coalición tricolor.

:Que la SEP, con el aval de la sección 51 del SNTE, comenzó una renovación de los directores de planteles de la región 07, donde el ex director general de Centros Escolares del Estado, Ramón Iglesias, tenía a personas de su confianza.