Trascendió Puebla

:Que la Comisión Nacional Anticorrupción del PAN inhabilitó por tres años al ex presidente del Consejo Estatal, Rafael Micalco Méndez, ante las acusaciones de que durante su dirigencia compró a sobreprecio terrenos que resultaron inservibles para la construcción de comités municipales.

La comisión albiazul dio a conocer que el ex dirigente en Puebla no comprobó en su totalidad el manejo de cuatro millones de pesos del Fondo de Proyecto de Bienes Inmuebles.

:Que ya no es novedad que alguno de los centros de salud de servicios ampliados, conocidos como Cessa, funcione a medio gas, o de plano, esté en total parálisis, como ocurre con el que está ubicado en Santa Cecilia Tepetitlán.

Resulta que desde hace seis meses, el Cessa de este lugar, al oriente del estado, no cuenta con el suministro de electricidad por la Comisión Federal, debido a que el predio donde se edificó este inmueble está en litigio por propiedad y si no hay dueño, no hay servicio de la CFE. Qué dirá al respecto la titular de los SSEP, Arely Sánchez Negrete.

:Que durante el operativo policiaco para atrapar a una banda de ladrones en el municipio de Tlachichuca, ocurrido hace tres semanas, quien la hizo de “Rambo” fue el alcalde, Uruviel González Vieyra, quien con un arma larga y ropa de asalto, participó en el operativo de captura. Qué tal.

:Que el aspirante a la candidatura al gobierno del estado por el PRI, Enrique Doger Guerrero, sostuvo un encuentro con la embajadora de México en Colombia, Blanca Alcalá Ruiz, en el que abordaron el panorama político para las elecciones de este año.

Uno de los temas que trataron en la reunión que Doger Guerrero calificó como productiva, fueron las traiciones al interior del tricolor y las derrotas en las elecciones de 2010 y 2016 ante las coaliciones encabezadas por el PAN.

:Que el gremio de la construcción en Puebla se encuentra de luto ante el fallecimiento de Francisco Palomino Romero, quien fue líder del sindicato de la construcción adherido a la CTM.

Palomino Romero fue pionero en la construcción de las unidades habitacionales La Margarita, La Flor y La Rosa. Este día, los trabajadores le brindarán un homenaje en el edificio de la CTM de la 3 Sur 503 en la capital del estado.