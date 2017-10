Trascendió Puebla

:Que la Organización Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre podría tener un festejo redondo al cumplir 45 años de su fundación; todo pinta que será un aniversario especial al cumplir este año una fecha más, porque Rubén Sarabia “Simitrio” está a un tris por obtener su libertad absoluta.

“Simitrio”, al igual que su hijo recientemente liberado del penal de San Miguel, encontró en la resolución de la Suprema Corte de Justicia, la “puerta giratoria” para acogerse al nuevo sistema de justicia penal, que le permitirá al líder histórico del comercio informal, recuperar todos sus derechos, incluidos los políticos.

:Que la realidad supera la ficción y como de película de acción y pasión, la subdirectora del penal de Tepeaca, Miriam “N”, se enamoró de uno de los reos peligrosos acusados de secuestro, Jaime “N”, a quien ayudó a fugarse.

El presunto delincuente planeó el secuestro del director del Cereso, Gerardo Cuevas Rojas, para salir del penal y cuando estaba libre, desconoció a su amada y ahora anda prófugo junto a uno de sus cómplices, Juan Carlos “N”.

:Que la ciudad de Puebla gobernada por Luis Banck Serrato, fue ubicada por el Wall Street Journal como el segundo sitio turístico más interesante para visitar en 2018 y solo aparece por detrás de las Islas Faroe y por arriba de lugares como Kuélap, Minneapolis, en los Estados Unidos; y Dundee, en Escocia.

Según el análisis Where to Travel in 2018, From Shanghai to Scotland´s Coolest City, Puebla cuenta con atractivos como la Catedral y el Centro Histórico, donde se realizan reparaciones tras el sismo del 19 de septiembre.

:Que para evitar que integrantes del sindicato de trabajadores o algún funcionario ocupe los bienes del Ayuntamiento de Puebla durante las precampañas o campañas ante las elecciones de 2018, la Contraloría ya prepara una estrategia de blindaje electoral.

Leticia Lorenzo, contralora de la capital, encabeza el programa que incluirá un monitoreo integral del uso de los vehículos municipales, herramientas y materiales de trabajo.

:Que el sismo del 19 de septiembre removió el pasado y surgieron las diferencias entre pobladores de San Andrés y San Pedro Cholula sobre la custodia del templo de Nuestra Señora de Los Remedios, ubicado sobre la pirámide, pero el alcalde de San Andrés, Leoncio Paisano Arias, aceptó la intervención del INAH.