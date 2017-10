Trascendió Puebla

:Que de los aspirantes a la candidatura de Morena a la gubernatura, el ex priista Alejandro Armenta Mier no aparece en la fotografía tuiteada por el dirigente estatal donde es ungido el senador Luis Miguel Barbosa Huerta como el virtual abanderado.

Ninguno de los dirigentes de este partido político pudo ofrecer a los reporteros un solo dato de la metodología aplicada y los resultados precisos de la supuesta encuesta aplicada por la cúpula partidista encabezada por Andrés Manuel López Obrador.

:Que al quedarse sin la codiciada candidatura, el diputado federal, Alejandro Armenta Mier reconoció la designación del senador: “Mi reconocimiento a @MBarbosaMX por su designación como Coor. de Organización Estatal. Ratifico mi compromiso con @lopezobrador_ y la causa”, escribió en su cuenta de twitter.

:Que de los 51 aspirantes a formar parte del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, la mitad, 25 pasaron a la siguiente fase que consiste en una serie de entrevistas que se realizarán los próximos 30 y 31 de octubre en el Complejo Cultural Universitario.

En la lista de quienes avanzaron en el proceso se encuentran: José Marún Doger Corte, ex rector de la UAP; así como el académico, José Ojeda Bustamante; el ex consejero del IEE, Alejandro Arturo Necoechea Gómez; y el ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla, José Manuel Rodoreda Artasánchez.

:Que la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado, tomó la decisión de que el profesor Leonardo “N” fuera separado de su cargo como docente de la escuela primaria federal “Tres Garantías”, en San Andrés, comunidad de Xiutetelco.

Al mentor se le investiga en la Fiscalía General por presuntos “ataques al pudor” al hacer tocamientos lascivos a alumnas, de acuerdo a la denuncia de los padres de familia.

:Queuna mano que salía de la cajuela de un auto con placas de la Ciudad de México generó una movilización policiaca en la carretera a Apizaco, Tlaxcala a la altura de San Benito Xaltocan, municipio de Yauhquemehcan.

El chofer de la unidad se mostró sorprendido por el operativo implementado y la manera en la que lo bajaron de su auto. Cuando se realizó la inspección al vehículo, los cuerpos de seguridad corroboraron que la mano pertenecía a un disfraz para la temporada de Halloween y Día de Muertos.