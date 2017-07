Trascendió Puebla

:Que tras la audiencia que se celebró la madrugada del jueves, el juez de control determinó que el hijo del ex director del C5, Silvestre “N” y sus dos cómplices, fueran vinculados a proceso por el delito de secuestro exprés. Los tres presuntos responsables de privar de la libertad a un joven, no alcanzaron fianza y deberán enfrentar el proceso en la cárcel.

Los hoy imputados amagaron a una persona con arma de fuego, obligándola a subir a su vehículo en el cual lo mantuvieron privado de su libertad para cobrarle una deuda económica, no obstante, fueron detenidos por elementos de la Policía Municipal de San Pedro Cholula.

:Que los elementos de la policía estatal preventiva esperarían una homologación salarial que dignifique su trabajo, de acuerdo a las nuevas exigencias, lo que justificaría la entrega de estímulos, porque el Día del Padre se tuvieron que conformar con un juego de dominó de manufactura china, con el nombre del titular de la SSP, Jesús Morales Rodríguez.

:Que tras la muerte de un trabajador en la planta Volkswagen, comenzaron las suspicacias, porque mientras la empresa y el sindicato aseguraron que se trató de un hecho que no se relaciona con el trabajo, técnicos difundieron la versión de un posible accidente de trabajo en el área de hojalatería.

La Fiscalía General ya realiza las diligencias necesarias para establecer las circunstancias en las que perdió la vida Erik “N”, muerte ocurrida a las 3:50 horas del jueves en la nave 2.

:Que tras semanas y meses de vacío gubernamental en la atención a los problemas de seguridad pública en Tehuacán, donde uno de los blancos de la delincuencia son los empresarios, víctimas de delitos de alto impacto como el secuestro y homicidios, la sociedad fue escuchada.

El titular de la SGG, Diódoro Carrasco, se reunió con los hombres de negocios para evaluar resultados e implementar nuevas estrategias para la prevención, combate y erradicación de la inseguridad en Tehuacán, donde por cierto, la alcaldesa Ernestina Fernández ha sido omisa.

:Que un integrante del equipo de colaboradores del ex candidato perredista al gobierno del Estado de México, Juan Zepeda Hernández, fue víctima del robo de autopartes tras dejar su vehículo estacionado en la vía pública, durante una visita a la ciudad. No denunciaron el robo, no sea que, al rato, acusen del hurto a “Los Chuchos”.