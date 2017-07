Trascendió Puebla

:Que al juez primero de lo civil de Puebla, Marco Antonio Gabriel González Alegría, no solo le mordieron la oreja el pasado 30 de junio, también resultó con lesiones en la nariz, durante una riña en el restaurante La Silla de la 43 Poniente, en la colonia Huexotitla.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) inició una Carpeta de Investigación. El presunto responsable se encuentra en la Unidad de Flagrancia y en las próximas horas se determinará su situación jurídica.

:Que a cuatro años del asesinato de su padre, el ex rector de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), Samuel Malpica Uribe, su hijo, Samuel Óscar Malpica Moreda, solicitó a las autoridades continúen con las investigaciones y citen al “periodista” para dar con los responsables del homicidio.

El 2 de julio de 2013, Malpica Uribe fue asesinado por un presunto robo frente a su domicilio en la colonia San Manuel y hasta la fecha no hay ningún detenido.

:Que el PRI está lejos de crear nuevos cuadros y muchos de los candidatos para las elecciones de 2018 serán políticos reciclados. Ante tal situación, Pablo Angulo Briceño, dirigente nacional de la Red de Jóvenes por México (RJxM), la agrupación juvenil tricolor, llamó a que se entreguen espacios para la “sangre nueva” pero no por padrinazgos políticos.

:Que el seguro de pasajeros no está activo en todas las unidades del transporte público. Tras el accidente de la unidad 19 de la Ruta 12-A, en la zona del mercado Hidalgo, ocho pasajeros no pudieron recibir atención médica en un hospital de La Paz, debido que el propietario de la concesión no realizó un depósito de más de seis mil pesos.

:Que el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, y sus obispos auxiliares, Felipe Pozos y Tomás López, iniciaron una visita pastoral por la zona oriente de la Arquidiócesis, que abarca los decanatos de Ciudad Serdán, Guadalupe Victoria y Libres.

Durante sus recorridos, los obispos poblanos aprovecharán para evaluar el trabajo a favor de la comunidad por parte de los sacerdotes, religiosos y laicos.

:Que en el estado, más de 99% de los docentes convocados participaron en las evaluaciones de desempeño que la SEP aplicó el fin de semana.

Las pruebas de la Evaluación del Desempeño al término del segundo año en Educación Básica y Media Superior se aplicaron en 305 sedes de 29 entidades.