Trascendió Puebla

:Que en una presunta “fe de erratas” el Partido Morena le concedió al ex secretario General de Gobierno, Fernando Manzanilla Prieto, la candidatura a la diputación federal por el distrito 12, una nominación que está muy alejada de las pretensiones de Manzanilla de ir por el Senado.

Morena, propiedad de Andrés Manuel López Obrador, pretende echar a pelear y confrontar al ex coordinador de la campaña electoral de Compromiso por Puebla, en 2010, con la familia Moreno Valle, convirtiendo la contienda federal en una revancha política del cuñado incómodo.

:QueDavid Penchyna, el Director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores elogió al gobierno de Tony Gali por el dinamismo económico del estado, con 33 mil nuevos empleos en el 2017, lo que se reflejó en más de 10 mil créditos hipotecarios otorgados.

Por algo la delegación del Infionavit, a cargo de Tony Kuri Alam, es de las mejor calificadas a nivel nacional, por su eficiencia en el otorgamiento de créditos y en recuperación de carteras, y se prevé que en este año se otorguen más de 15 mil créditos.

:Que los ex gobernadores tlaxcaltecas están robando cámara en la contienda electoral federal, y lo mismo figuran en Morena como en el PRI, pero en el segundo caso, como eficientes operadores políticos del candidato presidencial ciudadano, José Antonio Meade.

La ex gobernadora, ex líder nacional del PRI y ex embajadora, Beatriz Paredes Rangel, junto con el ex gobernador Mariano González Zarur, serán coordinadores en circunscripciones para reforzar la campaña priista, en tanto que el ex mandatario estatal priista, José Antonio Álvarez Lima, figura como candidato de Morena al Senado.

:Que la unidad de atención inmediata “Mujer Poblana Libre de Violencia” participó en las Brigadas de Trabajo y Servicios de Voluntariado del Sistema Estatal DIF, en el municipio de Amozoc y como resultado de su participación, fueron atendidas 48 mujeres y 6 hombres.

:Que como parte de las acciones implementadas para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), participó en la quinta reunión bimestral ordinaria de la “Mesa de Seguridad en Favor de las Mujeres”.