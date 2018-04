Trascendió

:Que la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, encabezada por el panista Elías Octavio Íñiguez, intentará hoy destrabar el proyecto de ley que convierte a todos los mexicanos en donadores de órganos, salvo manifestación expresa en sentido contrario.

La reforma a la Ley General de Salud ya fue aprobada por el Senado, pero entre algunos diputados quedan todavía dudas y temores, e incluso activistas de la sociedad civil harán este jueves acto de presencia en San Lázaro para fijar su posicionamiento en materia de bioética.

:Que no vaya usted a creer que eligieron la fecha por la simbología que de costumbre se le atribuye, pero será un viernes 13, mañana, cuando Felipe Calderón ofrezca la “cátedra magistral” Violencia, crimen organizado y seguridad, en su calidad de profesor de la Escuela Libre de Derecho, su alma máter.

La cita es en el auditorio Emilio Rabasa de esa institución, en la colonia Doctores, y dicen los malpensados que el ex presidente va tranquilo al acto porque el número de ejecuciones de este sexenio ya rebasó el que él dejó en sus seis años de guerra contra el narco.

A ver qué balance presenta a los docentes y alumnos convocados.

:Que ayer la periodista Silvia Lemus, viuda de Carlos Fuentes, repartió agradecimientos durante la convocatoria al premio que lleva el nombre del novelista, entre ellos a sus compañeros en la mesa, Jorge Volpi y Enrique Graue, a los lectores, a los periodistas y hasta “al gobierno”, representado ahí por la secretaria de Cultura, Cristina García Cepeda.

Pero ya sabe usted, entre los asistentes no faltó quien recordó cuando el narrador le dijo a la BBC, en diciembre de 2011, que Enrique Peña Nieto no tenía derecho a ser presidente, no porque no lo hubiera leído, sino porque México necesitaba un político que estuviera a la altura de sus iguales, que pudiera sostener una charla con un estadista.

¡Qué memoriosos!

:Que el empresario Lino Korrodi, quien encabezó el grupo Amigos de Fox en la campaña de 2000, ha negado de forma categórica que se haya burlado de la agresión contra tres guardaespaldas del gobernador de Chihuahua, Javier Corral, y aclaró que el tuit en el que se basó esa información, y se tergiversó, tiene que ver con el hecho de que la Suprema Corte “le tumbara” al panista a su “magistrado carnal”, Julio César Jiménez.

Anotado.