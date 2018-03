Trascendió

:Que el candidato de la alianza Todos por México, José Antonio Meade, llegó desde la tarde de ayer a Acapulco, donde hoy participará junto con los otros dos aspirantes a la Presidencia, Ricardo Anaya y Andrés Manuel López Obrador, en la 81 Convención Bancaria. Meade incluso se paseó ayer por el hotel Princess, sede del encuentro, donde fue saludado por los banqueros que más tarde se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto en una cena privada.

:Que quien no estará muy contento será el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, porque es muy factible que hoy el Tribunal Electoral le quite un guardadote de recursos públicos que Morena no gastó ni justificó en 2016 para aprovecharlos durante la campaña. Otro tema que podría causarle enojo es que los magistrados también resuelvan en la sesión de hoy la impugnación que presentó su contrincante del PRI, José Antonio Meade, para que durante las intercampañas sí haya debates.

Por cierto, este lunes López Obrador tiene previsto registrar su tercera candidatura a la Presidencia de la República ante el Instituto Nacional Electoral. El tabasqueño aprovechará un espacio en su agenda y regresará de Aguascalientes ese mismo día para concretar el trámite por la noche, dio a conocer hoy a su primer círculo, al cual ya prometió invitar el café y las guajolotas tras la ceremonia.

:Que para algunas organizaciones de la sociedad civil, como Fundar y la Red por la Rendición de Cuentas, la elección en el Senado de las mujeres que reemplazarán en sus cargos a Ximena Puente y Areli Cano, comisionadas del INAI que el 30 de marzo dejarán su lugar en el pleno del organismo, corre el riesgo de convertirse en un “mercadeo político”, debido al escaso tiempo que tendrán los legisladores para tomar esa decisión, pues apenas el miércoles lanzaron la convocatoria para recibir propuestas de candidatas para que los nombramientos estén listos antes del próximo Viernes Santo.

:Que ayer jueves se cumplieron dos semanas de la toma de las instalaciones de las secretarías Académica y de Investigación y Posgrado por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, quienes exigen la autorización de 60 trámites para el cambio de carrera y diálogo abierto con el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas. Las autoridades lamentaron que en el acercamiento con estudiantes el pasado miércoles no se haya logrado liberar las instalaciones, pero refrendaron su apertura “siempre de manera respetuosa para la construcción de soluciones conjuntas y escuchando todas las expresiones de la comunidad politécnica”.