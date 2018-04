Trascendió

:Que si alguien tenía dudas sobre la mala relación entre Miguel Ángel Mancera y Marcelo Ebrard, después del escándalo y el rompimiento por las fallas de la Línea 12 del Metro, las disipó ayer en el restaurante de un hotel en Tepic, donde ambos ex jefes de Gobierno coincidieron, pero no se saludaron, pese a estar a unos cuantos metros de distancia.

Al preguntarle si no saludaría a Mancera, el hoy coordinador territorial de Andrés Manuel López Obrador dijo: “¿Para qué? Además, ya es panista o no sé qué es”.

:Que la agencia Moody’s mejoró la perspectiva de México al pasarla de negativa a estable y palomeó así la política económica aplicada en el difícil periodo 2017 y lo que va de 2018, que pasa también por el saneamiento de Pemex, con las gestiones de JoséAntonio González Anaya, hoy titular de Hacienda, y Carlos Treviño Medina.

De las principales calificadoras del mundo, solo Moody’s tenía a la deuda mexicana en el rango negativo, por lo que su revisión al alza se suma a las de Standard & Poor’s y Fitch Ratings, resultados que muchos atribuyen en días de campaña a la gestión de José Antonio Meade al frente de la SHCP.

:QueMargarita Zavala no solo ha sumado a su campaña los apoyos del ex gobernador jalisciense Alberto Cárdenas, aquel que cerró filas con Felipe Calderón cuando disputaba la candidatura presidencial panista con Santiago Creel en 2005, sino también los de José Ángel Córdova, ex secretario de Salud.

El doctor ya anunció una serie de reuniones con empresarios, mujeres y líderes de la sociedad civil para respaldar a la ex panista, “una opción diferente” la llama, el próximo 26 de abril en Guanajuato.

:Que los habitantes de Tampico se quedaron con las ganas de ver al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca durante el aniversario de la refundación de la ciudad, conmemorado como marca la tradición con una caminata en la que participan ciudadanos y autoridades de Altamira y el municipio festejado.

En otros tiempos el mandatario estatal marchaba brazo a brazo con los alcaldes, pero esta vez no apareció y aunque no faltó quien soltó la especie de que la violencia en las calles tamaulipecas amedrentó al gobernante, se dice que andaba ocupado en un congreso internacional energético a la misma hora.