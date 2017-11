Trascendió

:Que puede continuar la mala racha que han tenido esta semana los jefes delegacionales de Ciudad de México en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal analizará este jueves una inejecución de sentencia que involucra al titular de la Gustavo A. Madero, Víctor Hugo Lobo, es decir, por no acatar un amparo, pero no es el único en esa situación, porque también se hablará de una sentencia no atendida por la secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda.

:Que los comisionados del INAI Óscar Guerra Ford y Rosendoevgueni Monterrey ya amarraron la imposición de José Orlando Espinosa, presidente del Instituto de Transparencia de Quintana Roo, como nuevo coordinador de Organismos Garantes Locales del Sistema Nacional de Transparencia.

Se dice que en la votación formal del viernes en Boca del Río, Veracruz, 17 institutos locales votarán por él, frente a 13 que apoyan a Yolli García y dos se abstendrán, pero el resultado fue “a la mala”: llamando a diputados, senadores y hasta gobernadores para presionar a los institutos estatales.

:Que mientras la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, a cargo de Jaime Rochín, presentará este jueves en un desayuno el Manual de Cobertura de Hechos con Personas en Situación de Víctima, familias de personas desaparecidas, secuestradas y asesinadas pidieron que la Auditoría Superior de la Federación investigue los recursos que maneja el organismo.

Aseguran que existen desvíos, retraso de pagos y adeudos en apoyos económicos que el Estado debe otorgar para la atención de víctimas indirectas en la búsqueda de sus seres queridos. Ayer, durante una manifestación en la sede de la comisión, se quejaron del trato “indolente e indiferente” de las autoridades de la CEAV y de la inacción de los asesores jurídicos.

:Que el secretario de Agricultura, José Calzada, celebró el 15 aniversario del Proyecto de Seguridad Alimentaria para Zonas Rurales, que opera con la metodología de la FAO, con la certeza de que “es un programa que calma las aguas”.

Acompañado por los gobernadores de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; Hidalgo, Omar Fayad Meneses; Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, y, Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, así como de legisladores federales, dijo que “invertir en el campo es sembrar paz y generar progreso, lo que no tiene que ver con simpatías políticas”.