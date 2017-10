Trascendió

:Que ni los terremotos de septiembre, que han sacado a la luz pública la manga ancha con la que se despachan algunas autoridades y desarrolladores, han logrado que se cumpla un fallo judicial para evitar que siga construyéndose un inmueble con fines comerciales en Providencia 1533, colonia Del Valle, donde el uso de suelo es solo para casas-habitación.

La construcción comercial avanza, aun con sellos de suspensión de los verificadores del Invea y pese a que desde julio existe resolución de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de CdMx para que se detenga.

La propiedad ubicada en la delegación Benito Juárez está registrada a nombre de Mayte Regina Velasco Noval, el asunto escala y puede terminar, por lo visto, en el escritorio del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

:Que hace poco menos de dos semanas el director del Grupo Aeroportuario de Ciudad de México, Federico Patiño, dio un recorrido por las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional al líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien ha dicho que cancelará el proyecto de llegar a la Presidencia.

El ex mandatario capitalino fue acompañado por la diputada federal y ex candidata a la gubernatura del Estado de México Delfina Gómez y el ex alcalde de Texcoco Higinio Martínez, y se supo que el candidato presidencial reiteró que se trata de una obra faraónica, exorbitantemente costosa y se mantuvo en eso de construir la terminal en la base militar de Santa Lucía.

:Que la renuncia del diputado Jorge Tello a la fracción de Morena y su adhesión a la bancada del Partido de la Revolución Democrática no solo representa una bocanada de oxígeno para el grupo parlamentario liderado por Francisco Martínez Neri después de nueve dimisiones en la actual legislatura, sino que también fortalece internamente al coordinador perredista, cuya corriente suma ahora 25 de 53 legisladores y aventaja a la otrora tribu mayoritaria de Los Chuchos, encabezada por Jesús Zambrano.

Aunque la representación de Morena se redujo por ahora de 48 a 47 curules, el diputado René Cervera, identificado como cercano colaborador de Marcelo Ebrard, alista ya su salida de Movimiento Ciudadano para sumarse a la diputación lopezobradorista de Rocío Nahle.