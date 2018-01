Trascendió

:Que la “gran idea” de amnistiar a criminales para acabar con la guerra del narco y lograr la paz en tres años, que incluía “hablar con todos”, como había dicho Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de los capos, ayer se convirtió en “solo una parte de la solución”, “una propuesta”, y con planteamientos contradictorios.

Alfonso Durazo, cabeza del eventual consejo de seguridad de AMLO, dijo en la mañana que “nadie ha hablado de negociar con capos”, que la amnistía tiene que ver más bien con los campesinos que siembran la droga, pero en la noche, entrevistado por Héctor Zamarrón en MILENIO Televisión, ratificó que se hablará “con todos” y se negó dos veces a decir si la eventual amnistía alcanza a personajes como El Mayo Zambada.

:Que horas después, durante la gira de AMLO por Morelos, no faltaron los malpensados que aseguraran que la ausencia de Cuauhtémoc Blanco se trataba de la confirmación de que el abanderado de la coalición Morena, PT y PES a la gubernatura será el senador con licencia Rabindranath Salazar, quien estuvo al lado del tabasqueño en los tres municipios que visitó ayer.

Lo cierto es que el ex futbolista sigue siendo alcalde y por la normatividad local no puede hacer proselitismo, so pena de ser sancionado; incluso el líder de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, rechazó que el ex delantero ya esté fuera de la contienda y reafirmó que será una encuesta la que defina.

:Que los dirigentes de la coalición Meade Ciudadano por México darán la batalla y lejos de acatar la determinación del INE, de que cambien ese nombre en un plazo no mayor a 10 días, aprovecharán el tiempo para perfilar la impugnación pues, aseguran, no están dispuestos a ceder en este tema y no tienen un plan B.

Por lo pronto, el equipo de José Antonio Meade espera a conocer hoy la resolución oficial de los consejeros electorales.

:Que en el primer día de sesiones de este 2018 en la Comisión Permanente del Congreso, ningún legislador de los que integran la coalición Por México al Frente mencionó el tema de la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.

Solo a pregunta directa, el coordinador de los diputados del PAN, Marko Cortés, aseguró que será un documento jurídicamente sólido, fuerte y consensado, y lo darán a conocer cuando tengan el acuerdo de las tres fuerzas que integran la coalición.

¿No que les urgía mucho?