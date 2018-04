Trascendió

:Que hay agenda llena en la plenaria de consejeros de Citibanamex, cuyas actividades comenzaron ayer con la presencia de personajes del mundo empresarial y académico como Rodrigo Zorilla, Claudio X. González y Juan Pardinas, y continúan hoy con la participación de Michael Corbat, Valentín Díez Morodo y Jaime Zabludovsky.

Entre jueves y viernes recibirán a los candidatos presidenciales, salvo Margarita Zavala, y está prevista en el programa una encerrona privada de los directivos del banco con cada aspirante, empezando con Jaime Rodríguez Calderón, antes de sus exposiciones.

:Que, por cierto, los empleados de Aeroméxico recibieron una carta firmada por el director general, Andrés Conesa, donde se les invita a reflexionar de manera “muy detenida” por quién van a votar y no ejercer ese derecho sin analizar bien sus opciones.

Especialmente se les sugiere que no voten “enojados”, sino que vayan con las propuestas que vean por un crecimiento económico. ¿En quién estará pensando el redactor de la misiva?

:Que ayer sorprendió la presencia del periodista y escritor estadunidense Jon Lee Anderson, colaborador de The New Yorker, en un mitin de Andrés Manuel López Obrador en Chihuahua porque no fue precisamente a cubrir el acto en Delicias, sino que se subió al templete y hasta se puso la gorra con el nombre de la coalición Juntos Haremos Historia.

Además tuiteó identificando al tabasqueño como el líder en las encuestas.

:Que para seguir la tradición el secretario general del SNTE, Juan Díaz de la Torre, muy pronto se convertirá en el tercer dirigente del sindicato en llegar al Congreso de la Unión, luego de que Nueva Alianza decidiera modificar su lista de plurinominales para incluirlo en el primer lugar de la quinta circunscripción.

:Que a escasos cuatro días de concluir el último periodo ordinario de la 63 Legislatura, en la Cámara de Diputados todavía se mueven legisladores tránsfugas como Anel Fernández y Juan José García, quienes decidieron brincar desde las bancadas de Nueva Alianza y Encuentro Social, respectivamente, al grupo parlamentario del PRI.

Así, la fracción priista pasa de 202 a 204 diputados en la recta final de las sesiones ordinarias, mientras la neoaliancista se reduce de 13 a 12 y la pesista de 10 a nueve.