Trascendió

:Que la división entre los priistas está con todo después de que el grupo Alianza Generacional se reveló contra los métodos de elección del candidato para 2018 y exigiera una contienda interna.

El problema es que Arturo Zamora se lanzó a la yugular al llamarlos “priistas de café”, y ellos respondieron que el líder de la CNOP es un “ignorante”. Eso sí, la que quedó peor fue Ivonne Ortega luego de que se asegurara que ese grupo la respaldaba como candidata presidencial, pero ellos mismo salieron a desmentir el rumor.





:Que al presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa le llueve sobre mojado y no sabe para dónde hacerse. Las críticas no cesan después de que nombró presidente estatal del PRI en Morelos a Fernando Charleston Hernández, ex secretario de Finanzas de Javier Duarte y quien tiene investigaciones en su contra, aunque ningún juez lo ha declarado culpable aún; el discurso del combate a la corrupción se le cayó en un solo acto.





:Que Ivonne Ortega, diputada federal con licencia y ex secretaria general del PRI, saldrá este lunes a responder al líder de la CNOP, Arturo Zamora, quien calificó a su correligionaria y a otros 90 disidentes priistas como “políticos de café que buscan destruir al partido”, después de que ese grupo exigió a la dirigencia nacional del PRI consultar a los militantes respecto a la selección de candidatos a cargos de elección popular.

Ortega volverá al Palacio de San Lázaro después de que solicitara licencia para dejar su curul en enero pasado y lanzar un movimiento en busca de la candidatura presidencial priista rumbo a 2018.





:Que ayer en Chihuahua estaba todo listo para imponer la fórmula de Omar Bazán como candidato único a la dirigencia del PRI, pero la llegada imprevista de la senadora Lilia Merodio les tumbó un acuerdo en ese sentido, al plantear que hay otros participantes.

Dicen que el albazo local tomó tan desprevenida a la dirigencia nacional que hasta al secretario técnico del Consejo Político Nacional, Ernesto Gándara, lo pasaron a fastidiar porque debió dejar literalmente todo para moverse a Chihua-hua y regresar a la Ciudad de México el mismo día.





:Que las iglesias evangélicas empiezan a mostrar el músculo que tienen en CdMx. Los pentecostales se reunieron este sábado en el estadio Azteca y días antes la iglesia Luz del Mundo congregó a más de 30 mil seguidores.

Tan solo una muestra de que en Ciudad de México se diversifica la religiosidad y la Iglesia católica es la que más fieles pierde.