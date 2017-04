Trascendió

:Que la aparición de los dirigentes de partidos en los spots sigue sin ser delimitada por el INE, que encabeza Lorenzo Córdova, a pesar de que el Tribunal Electoral ya les ordenó en dos ocasiones que se analice el tema.

En tanto, la Comisión de Quejas mantiene al dirigente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, en los mensajes televisivos de las entidades que tienen campaña, aun cuando los magistrados consideraron que en este tiempo solo deben aparecer los candidatos.

:Que el destino de la iniciativa del PVEM para prohibir los delfinarios sigue en el aire, pues aun cuando el coordinador de los diputados federales del PRI, César Camacho, le dio su espaldarazo y aseguró que el dictamen será votado inmediatamente después del receso de Semana Santa, el martes 18, otros priistas ven la propuesta con mucho recelo y grandes reservas.

Y es que, según legisladores de la oposición, los verdes “no dan paso sin huarache” y se habla ya de que la reforma lleva una dedicatoria cargada de intereses… y nada tiene que ver con el bienestar de los mamíferos marinos.

:Que el Senado se ha cuidado de no dar a conocer los avances en su reingeniería conocida como “Senado Verde”, porque en realidad han sido muy limitados. El consumo de síntesis en papel no bajó sustancialmente, los bebederos han sido un fracaso y ni hablar de los vehículos híbridos o eléctricos que no han sustituido a los de energías fósiles.

Por ello, la panista Silvia Garza dice que llevará a rango de reglamento esas obligaciones, aunque parece que la crisis retrasará más ese programa.

:Que el nuevo oficial mayor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es Israel Soberanis, en sustitución de Alfredo Álvarez Cárdenas, de quien se dice será adjunto del aún presidente del Poder Judicial capitalino, Édgar Elías Azar, una vez que el Senado lo ratifique como embajador de México en los Países Bajos.

:Que el regreso de Gerardo Laveaga al frente del Instituto Nacional de Ciencias Penales, organismo descentralizado de la PGR, ha sido favorable, comentan en oficinas judiciales, pues el Inacipe juega un papel primordial en el proyecto del procurador Raúl Cervantes Andrade para construir un modelo de justicia que tiene como fin la homologación de criterios para todo el país, tarea que realiza con el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la UNAM.