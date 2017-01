Trascendió

:Que el PRD tiene en la mira al ex director de Pemex Emilio Lozoya, por la mala situación en que dejó la empresa petrolera, y evalúa los escenarios para determinar si todavía se le puede citar a comparecer.

De acuerdo con el senador Luis Sánchez, el ex funcionario dejó la empresa casi quebrada y no ha rendido cuentas, pero a ver si alcanza el entramado legal para exigirle una explicación...

:Que mientras los diputados federales de PAN, PRD y Morena se alistan para solicitar la comparecencia del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, y pedirle explicaciones del gasolinazo, la bancada verde encabezada por Jesús Sesma en el Palacio de San Lázaro definió sus prioridades en la agenda legislativa: protección al ambiente, bienestar animal y lucha contra el cáncer infantil, en ese orden.

La fracción priista de César Camacho afina, en tanto, su estrategia para resistir los embates de la oposición y simultáneamente avanzar en el análisis del marco legal para la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, con la palabra empeñada de resolverlo en el próximo periodo de sesiones.

:Que tras la renuncia de Elisa Lavore al frente de los tutelares para adolescentes en conflicto con la ley penal, la secretaria de Gobierno capitalino, Patricia Mercado, hace una evaluación entre los directores de estos centros de reclusión.

Tanta fue la crítica que la ahora ex funcionaria recibió de la CDHDF y la ALDF, que ahora quieren generar consenso, sobre todo porque a ocho años de que las autoridades locales se hicieron cargo de estas “pequeñas cárceles” no hay avances en la instauración de un verdadero sistema que reinserte a los menores de edad que cometen delitos.

:Que los integrantes de la Asamblea Constituyente regresarán a laborar hasta el 4 de enero y no el 3, como se tenía previsto. Este cambio lo realizó el presidente de la Mesa Directiva, Alejandro Encinas, lo que provocó que algunos diputados se molestaran porque no se les notificó, y afirmaron que este tipo de acciones no debe continuar, pues “traemos el tiempo encima y se puede ver comprometido” para concluir la Constitución de Ciudad de México el próximo 31 de enero.

:Que el secretario de Desarrollo Social de Ciudad de México, José Ramón Amieva, que busca ser candidato a la Jefatura de Gobierno, anda contento, pues al parecer los programas sociales bajo su encomienda no recibirán recorte alguno; por el contrario, subirán sus activos...