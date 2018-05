Trascendió

:Que la explicación sencilla de la ausencia de Andrés Manuel López Obrador en la reunión con consejeros regionales de BBVA Bancomer fue que privilegia sus recorridos por el país, pero en el primer círculo del candidato aseguran que hubo otro motivo: tuvieron un encuentro privado con ese grupo de banqueros en marzo pasado y no salió como se esperaba.

De hecho, cuentan que durante la cena lo que predominó fue el silencio cuando el invitado planteó su programa de gobierno, por lo que se impuso la idea de que no había necesidad de juntarse otra vez y menos en público, pese a que el banco, encabezado por Francisco González Rodríguez, sí invitó al candidato para la reunión de ayer.

:Que la coalición Por México al Frente, encabezada por su candidato presidencial Ricardo Anaya, se reservará el derecho de admisión a las posiciones del gobierno federal en caso del triunfo del queretano, cuyos nombres nomás no suelta ni para las posiciones clave.

Según Jesús Zambrano, coordinador de las campañas locales del frente opositor, las puertas de ese bloque están abiertas para los conversos y les recordó que “de los arrepentidos será el reino de los cielos”. Eso sí, aclaró que panistas, perredistas y emecistas llevan la mano.

:Que al saber de la renuncia de Amalia García a la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de CdMx, la mañana de este martes, Claudia Sheinbaum, candidata al gobierno capitalino por la coalición Juntos Haremos Historia, la buscó para invitarla a su Proyecto de Ciudad, pues su experiencia sería de gran valía para el mes y medio que resta de campaña.

La ex delegada en Tlalpan y la ex presidenta del PRD se reunieron horas más tarde al sur de la capital y acordaron que la también ex gobernadora de Zacatecas lo pensará y en unos días dará su decisión sobre unirse a Morena, PT y PES.

:Que si algunos creen que el actor Eduardo Capetillo, candidato del PRI a presidente municipal, la tiene difícil en Ocoyoacac por el activismo de sus rivales de Morena y el Frente, miren nada más por las que está pasando Karina Pérez Barragán, aspirante del Partido Verde al mismo cargo, quien aún no ha podido comprobar su residencia y las campañas empiezan el 24 de mayo.

¿Por qué? Porque su hermana priista Diana, actual alcaldesa de ese municipio mexiquense, le ha negado la constancia domiciliaria y desoye sus “respetuosas peticiones”. ¿Saldrán los padres a poner en orden a sus hijas?