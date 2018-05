Trascendió

:Que vaya apuro en el que metió Andrés Manuel López Obrador a los organizadores de la Reunión Anual de Consejeros Regionales de BBVA Bancomer, programada para el próximo martes en el hotel Camino Real de Polanco, pues les canceló la noche del viernes.

En el programa del acto, en el que participarán por cierto nuestros compañeros Héctor Aguilar Camín y Jesús Silva-Herzog Márquez, además de Federico Reyes Heroles y Carlos Loret de Mola, se debió improvisar un receso entre las participaciones de Ricardo Anaya y José Antonio Meade para cuadrar los horarios.

Por la tarde, el mandatario Enrique Peña Nieto entregará la Orden del Águila Azteca al presidente de ese banco, Francisco González Rodríguez.

:Que a 50 días de la elección del 1 de julio, el candidato del PRI, José Antonio Meade, por fin se animó a pisar la plaza pública y dejar de lado los eventos controladas en auditorios y salones de fiestas.

Su equipo de campaña organizó dos mítines en San Luis Potosí, donde no le fue del todo bien; por ejemplo, el zócalo de Río Verde no llegaba ni a la mitad de su capacidad, mientras que en Ciudad Valles el sol no estuvo de su lado, por lo que mucha gente prefirió no acercarse al lugar.

:Que en el gobierno federal y en el PRI están muy enojados con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, por lo que califican como una “chicanada”, pues con el fin de evitar su traslado a Ciudad de México pidió a un juez local realizar una audiencia contra el ex secretario general adjunto del PRI Alejandro Gutiérrez, en la que no participó la defensa ni el presunto culpable, lo que atropella sus derechos.

Con esto una vez más el mandatario panista incumple su palabra de entregar a la Federación a Gutiérrez, lo que a todas luces, dicen, “ya tiene un tufo puramente político”.

:Que antes de que concluyera el periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, por lo menos 11 legisladores suplentes rindieron protesta como diputados federales de la 63 Legislatura.

Entre ellos están Josefina González, del PAN; Adrián Gutiérrez, del Panal; Osvaldo Franco y José Nuño, de MC; Juan José García, de Encuentro Social, y Gonzalo Brito, del PRI, esto debido a que los titulares pidieron licencia indefinida.

El cargo de estos nuevos legisladores concluirá el próximo 31 de agosto, es decir, cuatro meses con goce de sueldo por hacer... nada.