Trascendió

:Que el propio viernes, cuando comenzó a circular el video (grabado meses atrás) con el escritor Paco Ignacio Taibo II hablando de expropiar empresas, Andrés Manuel López Obrador decía en el foro de Citibanamex que se respetará el estado de derecho y al sector privado, que los empresarios no tendrán problema, pues no habrá confiscaciones y nadie será afectado en sus bienes.

En el audio de su participación en ese acto, también expuso: “Hicieron un documental sobre el populismo que les costó 100 millones de pesos. Tenemos gargantas profundas que nos dicen que primero se habla del populismo en el mundo, después de Juan Domingo Perón, de Luiz Inácio Lula, de Hugo Chávez y luego de Andrés “Manuelovich”. No está tan bueno. Le pidieron a Televisa que lo transmitiera y no, a Azteca y no, a Imagen y no, a Carlos Slim y no, a los Ramírez de los cines y no”.

:Que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional en el Senado, Emilio Gamboa, se puso guapo ayer con una comilona en su casa de Bosques de las Lomas con motivo del cierre del periodo ordinario, a la que se invitó al presidente Enrique Peña Nieto, después de que se decidió en esa Cámara dejar pendientes los temas del fiscal especial y el fuero.

Los priistas se van convencidos de que aprobar 31 reformas constitucionales, más de 840 modificaciones a leyes y 75 nuevas normas los hacen comparables con el Constituyente de 1917.

:Que luego de que la autoridad delegacional en Iztacalco supo el lugar donde el próximo miércoles por la mañana Andrés Manuel López Obrador y la candidata a la Jefatura de Gobierno, Claudia Sheinbaum, programaron un mitin, decidió meter maquinaria pesada para cambiar el asfalto, pese a no ser necesario, en la calle Sur 16, entre 245 y Rojo Gómez, obra que concluirá el fin de semana, por lo que los equipos de ambos políticos ya trabajan para buscar un lugar alterno en la misma delegación.

Hay que recordar que el 3 de enero en la delegación Coyoacán presuntos simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática golpearon a los morenistas, mientras que la candidata suspendió reuniones en esa demarcación el 25 de enero y el 11 de abril por no haber condiciones de seguridad, como sucedió también en Gustavo A. Madero el 12 y el 21 de abril.